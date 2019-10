Acusan a una policía de hurtar la tarjeta de crédito de su superior

Miércoles, 09 de octubre de 2019

Una subcomisaria denunció el hurto de su tarjeta de crédito y la sospecha recayó en una suboficial.





La oficial damnificada radicó la denuncia y se dio intervención a la Justicia. En el marco de la investigación, se hizo una requisa en la casa de la acusada. No hallaron la tarjeta, pero constataron que había productos nuevos comprados recientemente.





Al margen de la tarea que realiza la Justicia, la propia damnificada hizo su investigación.

Averiguó en el banco emisor del plástico dónde se realizaron las compras y el monto habría alcanzado a $ 40.000. Después concurrió a esos comercios y habló con dueños y empleados que dieron algunas características de quién hizo la operación.



Como aporte de prueba a la investigación, se solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de algunos de esos negocios.



No se sabe cómo se concretaron las compras, teniendo en cuenta que los comercios, al pagar con tarjeta de crédito, piden el DNI.



El hecho habría ocurrido durante una guardia en la comisaría 15ª, situada por calle Mocoretá, del barrio Río Paraná, de la capital correntina. La subcomisaria al revisar su cartera constató que no tenía su tarjeta de crédito y empezó la búsqueda sin tener resultado.



La suboficial acusada está demorada en una dependencia de la repartición. Independientemente de las actuaciones judiciales, la institución abrió un sumario administrativo, un trámite de rutina que se aplica al personal.