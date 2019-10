El ladrón defendido por Donda se había tragado una cadena de oro para ocultar un robo

Miércoles, 09 de octubre de 2019

Tiene 18 años recién cumplidos y 11 causas en la Justicia de Menores.





La diputada nacional Victoria Donda intervino el lunes por la tarde en un operativo policial cuando los oficiales le pedían el documento a un joven de 18 años que vendía pañuelos descartables en la zona de Corrientes y Callao, en pleno centro porteño.



Según puede verse en el video que se viralizó en las últimas horas, la candidata del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires se metió en el control, se ofreció como abogada del joven de 18 años y lo acompañó durante el procedimiento. Al final, la Policía de la Ciudad informó que tenía orden de captura vigente desde mayo del 2018.





Según fuentes judiciales y policiales, se trata de Brian Joel M. M., nacido el 2 de octubre de 2001 y con domicilio en Florencio Varela. El Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Ciudad lo había declarado en rebeldía en mayo de 2018, además de emitir una orden de captura. Lo mismo hizo en septiembre de ese año el Juzgado Nacional de Menores N° 5.



El detalle de los delitos cometidos por Brian, y en los que intervino la Policía de la Ciudad, fueron cuatro:



23 de marzo de 2017. Tentativa de robo, al querer robarle el celular a una mujer de 74 años en la zona de la plaza de la República (Obelisco).



24 de junio de 2017. Detenido por robo de celular a una señora de 60 años también sobre la avenida 9 de Julio, junto a otro menor de 14 años.



8 de mayo de 2017. Junto a un menor de 14 años y a otro mayor, de 31, trata de ingresar a un local de calle Sarmiento al 1700. Los tres forzaron la persiana del comercio durante la madrugada.



18 de noviembre de 2017. En avenida Corrientes al 1000 le roba una cadena de oro con dije a una mujer de 40 años. Cuando lo están por detener, se traga la cadena, escupiendo solamente el dije.



De todos modos, su prontuario indica que entre robos y hurtos, de 2017 a la fecha, tiene al menos 11 causas en la Justicia de Menores.



El joven fue citado para este martes a presentarse en el TOC N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para ser notificado de esa instancia judicial.



Respecto al hecho y al video que se hizo viral, Donda, en diálogo con Clarín, comentó que la situación comenzó cuando ella salió de retirar a su hija de una escuela de la zona del Congreso Nacional: "Vi que en una esquina estaba un chico con una bolsa llena de pañuelos, rodeado por policías, entonces pregunté qué era lo que ocurría", comienza el relato la diputada.



"Ellos me responden mal, me dicen que me retire, que están en un operativo y que me fuera de ahí", cuenta. Lo que sigue quedó grabado por uno de los celulares que capturó el momento. "¿Cuál es el procedimiento?" consultó a los oficiales, mientras se presentaba como la abogada del joven. Al mismo tiempo se oye una voz masculina en off que dice "además es diputada".



Ante esto uno de los oficiales de la Policía de la Ciudad le responde que se trata de una inspección: "Tenemos una orden nacional de hacer control poblacional que hacemos en Constitución, Once, Retiro, en todos lados. Es a modo de identificación". Y destacó que "se elige al azar" a las personas a las que se les pide documento.



Al mismo tiempo, el joven comenzó a explicar: "Acá le mostré correctamente (a la policía)... mire Victoria, vine a trabajar", le dice a Donda, y luego agregó que estaba "vendiendo pañuelitos".



El video se corta justo mientras la diputada recrimina el accionar de los policías. Pero la historia sigue: "Cuando me dice que es un control poblacional yo no lo podía creer. Porque nunca escuché esa palabra y porque además a mi nunca me pidieron el DNI. Tampoco a la toda la gente que estaba alrededor", aseguró.





Con el correr de los minutos comenzaron a llegar cada vez más policías. Dos patrulleros y ocho oficiales en total: "Me parecía una exageración. Según me dijo el chico, estaba retenido desde las dos de la tarde y esta situación ocurrió casi a las cuatro y media".



Lo que siguió, según cuenta Donda, fue que al joven al final lo trasladaron a la comisaría para verificación del domicilio: "A pesar de que les había mostrado el documento que tenía descargado en el celular, lo llevaron. Yo le dejé el caso a mi abogado y me fui para mi casa. Pero lo estamos siguiendo de cerca", relató.



La candidata del Frente de Todos dijo que en medio de toda esa situación pudo hablar con el chico, quien le contó que está buscando trabajo y que por eso había ido hasta la sede de la UOCRA para pedir empleo.