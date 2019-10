Buscan a los cinco asaltantes que robaron $ 4 millones y quedaron filmados Miércoles, 09 de octubre de 2019 Ocurrió minutos antes de la apertura de una sucursal del Banco Supervielle. No hubo disparos, tampoco heridos.



Un grupo comando integrado por al menos cinco delincuentes armados asaltó este martes un camión de caudales cuando llegaba a un banco de Lomas del Mirador y en pocos minutos y sin disparar un solo tiro robó tres sacas con unos cuatro millones de pesos.



El hecho ocurrió 8.30, antes del horario de apertura de la sucursal del Banco Supervielle situada en avenida Mosconi, casi esquina Alvear, en una zona comercial, en el oeste del conurbano, donde varios clientes esperaban en la puerta de la entidad para ingresar.



Según las fuentes policiales y judiciales, todo comenzó cuando un camión de la empresa Prosegur llegó al lugar y tres empleados descendieron para llevar dinero adentro del banco.



Como es habitual en este tipo de casos, dos custodios armados se pusieron a ambos lados del camión mientras un portavalores trasladaba tres sacas con el efectivo, dijeron los informantes.



En ese momento, al menos cuatro delincuentes armados (luego, en las imágenes de video se ve a cinco asaltantes huyendo) los sorprendieron con intenciones de robo y se apoderaron de sus armas de fuego y las tres sacas con el dinero ante la mirada de los clientes.





De hecho, dos de los asaltantes estaban entre las personas que esperaban en la puerta y el resto simulaba ser transeúntes que pasaban por el lugar, por lo que para los investigadores la banda tenía un plan elaborado previamente y no actuó al voleo.



Un testigo contó que una vez que los ladrones se hicieron del botín se escaparon a la carrera y subieron a un vehículo estacionado cerca de la esquina, a bordo del cual los esperaban unos cómplices y en el que huyeron a toda velocidad.



Según las imágenes de una cámara de seguridad de la cuadra en la que se sitúa el banco, es un auto bordó, tipo rural, que instantes después fue registrado por otra cámara cruzar la avenida Mosconi en medio de un intenso tránsito.



De acuerdo con las fuentes, dentro del camión de caudales quedó el chofer, quien por protocolo de seguridad no puede salir de la unidad.



En tanto, personal policial fue alertado del robo, por lo que minutos más tarde llegaron al lugar varios patrulleros de la comisaria de la zona y se inició un operativo para localizar a los delincuentes.



Si bien aún resta realizar el conteo del dinero sustraído y analizar la hoja de ruta que tenía el camión de caudales, las fuentes indicaron que las sacas contenían cerca de cuatro millones de pesos.



Estos voceros señalaron que tanto los custodios asaltados como los clientes que estaban en la puerta del banco resultaron ilesos.



La causa quedó a cargo del fiscal Juan Marcelo Diomede, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial La Matanza, quien ordenó una serie de medidas, entre ellas, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del banco, y la recepción de testimonios que aporten datos sobre los asaltantes.



Por otra parte, durante la tarde fue hallado abandonado en Lomas del Mirador el auto bordó utilizado en la fuga y en el que los peritos de la Policía Científica buscaban rastros de los delincuentes como huellas y material genético para un posterior cotejo de ADN.



A su vez, los investigadores trabajaban en la identificación del otro vehículo que empleó la banda para completar la fuga.



Un robo de similares características ocurrió en octubre de 2015, frente a un Banco Piano de la localidad de Boulogne, en el norte del Gran Buenos Aires, cuando un grupo de delincuentes asaltó un camión de caudales y también sin disparar un solo tiro robó unos 10 millones de pesos.



En ese hecho, los asaltantes se llevaron cautivo al chofer del blindado a bordo del propio camión aunque lo abandonaron maniatado e ileso a las pocas cuadras.



En marzo de 2017, entre tres y cinco delincuentes asaltaron un blindado de Prosegur frente a un Banco Credicop en el Mercado Central de La Matanza y se escaparon con dos sacas con dinero.