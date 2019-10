Vecinos de la ciudad se pusieron “A Bailar Chamamé” en el palacio municipal

Miércoles, 09 de octubre de 2019

Al inaugurar la propuesta, Eduardo Tassano agradeció la presencia y el acompañamiento de los presidentes de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero.



“Estamos unidos, trabajando hacia esa ciudad de eventos, turística y de desarrollo económico que queremos, sin olvidar nuestra esencia que es el chamamé”, recalcó el intendente, en el marco de un atractivo evento musical que contó con la actuación estelar de “Juancito Güenaga y su Conjunto”.



El intendente Eduardo Tassano encabezó, en la tarde-noche de este martes, una exitosa presentación de “A Bailar Chamamé”, propuesta impulsada por la Municipalidad de Corrientes que cuenta con el pleno acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura.

El festival se desarrollará los días 9 y 10 de noviembre en el Paseo Iberá, en la explanada ubicada debajo del puente interprovincial General Manuel Belgrano, y contará con la participación de destacados grupos musicales, se invitará a todas las academias de folclore de Corrientes y ciudades vecinas, agrupaciones tradicionalistas, clubes de abuelos, asociaciones y fundaciones.

En la presentación, realizada en el patio del palacio municipal, ballets locales deleitaron a los presentes con sus danzas al ritmo del chamamé de “Juancito Güenaga y su Conjunto”. No solo hubo música y baile, sino también comidas típicas y diversos atractivos.

Junto a Tassano estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani y el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia, Gabriel Romero, presencias que fueron destacadas por el intendente, en un acto del que también participaron el viceintendente, Emilio Lanari; los secretarios de Turismo, Cultura y Deportes municipal, Gustavo Lorenzo Brisco; de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino; como así también el subsecretario de Turismo provincial, Pedro Cassani (h); el subsecretario de Cultura municipal, José Sand; y la directora general de Planificación y Gestión Artística, Ana Laredo.

“La verdad que cuando empezamos nuestra gestión nosotros veíamos que, gracias a las gestiones de los últimos años de Gabriel, teníamos un festival del chamamé espectacular acá en la ciudad, la Capital Mundial del Chamamé, y nosotros nos propusimos, desde la nada, ir poniendo a la ciudad en esa temática chamamecera, con eventos, con actitudes, con decisión, con promociones. Por eso nacieron todos esos eventos que hoy citaba Gustavo, en diferentes puntos de la ciudad, estimulando a los ballets, a los chamameceros jóvenes, a la gente que quería participar y no encontraba el ámbito, completando, tratando de completar esa tarea que tan grandemente se está haciendo a través de la Provincia”, describió inicialmente Tassano.

En ese contexto, el intendente hizo hincapié en el impulso al desarrollo turístico y económico que se generan a través de las gestiones públicas. “Nos propusimos ser una ciudad del encuentro con orientación hacia el turismo, porque teníamos una ciudad con bellezas naturales, con historia, con este chamamé, con otros grandes eventos como el carnaval, y decíamos ‘cómo con todas esas cosas no podemos coordinar con la cámara hotelera, con los gastronómicos, con todos, para ir generando esto en lo que estamos trabajando avanzadamente que es una ciudad de encuentro, de eventos de todo tipo, deportivos, culturales, científicos, y la verdad que con satisfacción a esta altura podemos citar todas estas cosas”, aseveró.

Así, Tassano felicitó y agradeció públicamente “al doctor Cassani, que desde la Cámara de Diputados promueve permanentemente todo lo que tenga que ver con la cultura y el desarrollo”, como así también “todo ese trabajo que inició Gabriel (Romero), que ha generado un profundo amor por el chamamé en la ciudad de Corrientes, y eso es lo que nosotros estamos tratando de canalizar en diversas expresiones” y finalmente “al equipo (de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes municipal), que se pone a sentar, a diagramar, y acá estamos; ellos trabajan, diagraman, inventan, idean entre todos”.



“ESTAMOS COMPROMETIDOS CON NUESTRA CULTURA”

A su turno, Gabriel Romero se mostró contento por la iniciativa y reiteró todo su apoyo, tanto para ésta, como para otras propuestas a desarrollarse junto con la Municipalidad. “Es un gusto estar acompañando esta iniciativa del municipio, los felicito toda la gran cantidad de actividades que realizan y que no solamente en el centro de la ciudad, sino en diferentes lugares y me parece que esa es la clave”, dijo el presidente del Instituto de Cultura de la Provincia.

“Nosotros, desde el Gobierno provincial, entendemos que la cultura puede transformar a la comunidad, puede transformar a la gente y eso es muy importante”, recalcó, tras lo cual hizo mención a “este gran equipo del que hablaba Gustavo, de Provincia y Municipio, y también con el apoyo del Gobierno nacional, desde donde tuvimos una presencia muy fuerte, tanto en la Feria Internacional de Turismo, como en la presentación de la Fiesta Nacional del Chamamé”.

“Hay un compromiso con el chamamé, el carnaval y los Esteros del Iberá. Son los grandes productos que de alguna manera nos permite mostrar a Corrientes hacia afuera”, consideró Romero. “Tenemos mucho para mostrar, tenemos el orgullo de ser correntinos y de estar comprometidos con nuestra cultura, así que felicitaciones, intendente, por el equipo que permite llevar adelante este tipo de cosas”, finalizó.



“LA IDEA ES DISFRUTAR DE NUESTRAS TRADICIONES”

“‘A Bailar Chamamé’ es el primer festival que hace foco justamente en la danza, en el chamamé bailado, e incentiva; por eso esta propuesta va a estar focalizada en la danza con un certamen con dos días en el paseo Iberá, debajo de puente, haciendo foco en venir a bailar nuestro chamamé, a disfrutar de nuestras tradiciones, y siguiendo con la política cultural del chamamé en la ciudad, lo que tan fuertemente ya lo viene trabajando la Provincia y nosotros, como un equipo, acompañamos”, afirmó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes municipal. “Esto no hace más que demostrar el trabajo en conjunto que venimos llevando a cabo con la Provincia, en este caso en cultura, pero lo hacemos en todas las áreas”, aseguró Lorenzo Brisco.



JUANCITO GÜENAGA: “HAY QUE FELICITARLOS”

“La verdad que es un gusto y un honor para nosotros que nos hayan convocado. Estas cosas le hacen muy bien al chamamé, y también que se dé participación a la gente joven”, consideró Juancito Güenaga, la estrella de la noche.

“Esas competencias son muy lindas porque son muy productivas para la gente joven y le da la posibilidad de mostrarse, de competir y de ver dónde están parados. Eso es muy lindo, hay que felicitar a las autoridades porque realmente a veces no nos fijamos mucho en los que vienen empujando de abajo, y eso es muy importante para el futuro del chamamé”, analizó el reconocido músico.