Los Pumas cerraron el Mundial con una sonrisa

Miércoles, 09 de octubre de 2019

El seleccionado argentino aplastó a Estados Unidos y además se clasificó a la próxima Copa del Mundo en Francia 2023. Emoción por la despedida de Leguizamón.



Los Pumas cerraron su participación en el Mundial de rugby con una contundente victoria 47 a 17 sobre los Estados Unidos y además consiguieron el pasaje a la próxima edición del certamen que será Francia 2023.



El encuentro se disputó en el Kumagaya Rugby Stadium, ubicado en la ciudad de Saitama y con el triunfo el equipo dirigido por Mario Ledesma se aseguró el tercer puesto en el Grupo C que le permitió el pase al próximo mundial.



Lo más emocionante de la jornada en Japón fue el reconocimiento de todo el equipo para Juan Manuel Leguizamón, quien se despidió siendo el único jugador del actual plantel que estuvo en la histórica Copa del Mundo de Francia 2007.



En tanto, lo que se destacó de la actuación del elenco argentino fueron los siete tries conseguido ante Estados Unidos, anotados por Nicolás Sánchez, Joaquín Tuculet (2), Juan Cruz Mallía (2), Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranou.



Los Pumas lograron abrir el marcador a los 18 minutos cuando Nicolás Sánchez anotó el primer try mientras que luego el propio Sánchez arriesgó un kick de zurda que Joaquín Tuculet convirtió en try y diez minutos después el fullback convirtió su doblete.



Si bien el equipo mostró mejoras en diferentes aspectos del juego, Blaine Scully logró descontar sobre el cierre de la primera parte con un try entrando por derecha, pero con el correr de los minutos la diferencia entre los equipos se fue haciendo mayor.



Ya en la segunda etapa, Mallía apareció para anotar dos tries y generar la jugada para que Jerónimo de la Fuente hiciera el propio mientras que luego se destacaron algunas jugadas de Bautista Delguy, Santiago Carreras y Mayco Vivas.



En tanto, Gonzalo Bertranou marcó un try cuando quedaban diez minutos mientras que Estados Unidos logró descontar a través de Scully, nuevamente, y de Lasike para que el tanteador final marcara el 47-17.



Al finalizar el encuentro, hubo aplausos y emoción de parte de todo el equipo argentino para Leguizamón, quien cumplió su partido número 87, quedó a dos del récord de presencias que ahora le pertenece a Agustín Creevy y jugó su cuarto Mundial.



Argentina en el Mundial de Japón perdió en el debut ante Francia por 23-21, en el partido clave de la competencia porque esa derrota prácticamente lo dejó sin chances de clasificar mientras que luego superó a Tonga por 28-12, y después cayó ante Inglaterra por 39-10.