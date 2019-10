Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Alemania Miércoles, 09 de octubre de 2019 El entrenador de la Selección ya decidió el once titular para el amistoso de este miércoles en Dortmund, entre pruebas y la consolidación del grupo.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el once titular que este miércoles enfrentará un amistoso con Alemania, con Lautaro Martínez y Ángel Correa como delanteros.



“Esta (convocatoria) tendría que ser el último escalón para lo que viene: consolidar el grupo que veníamos teniendo. Mañana vamos a ir con Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; De Paul, Paredes, Pereyra; Dybala, Lautaro Martínez y Correa“, afirmó el entrenador en la conferencia de prensa previa al cotejo a disputarse en Dortmund.



Scaloni aclaró que “esta fecha no nos viene demasiado bien, porque hay jugadores que tienen el Superclásico por la Copa (Libertadores) y la baja de jugadores importantes, para consolidar el grupo, pero como prueba es importante ante un rival histórico y veremos si estos chicos están capacitados para un partido de semejante entidad“.