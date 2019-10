Valdés participó de la inauguración de la repavimentación de 5 cuadras

Miércoles, 09 de octubre de 2019

En Curuzú Cuatiá, el gobernador Valdés anunció varias obras por concretar, al inaugurar junto al intendente José Irigoyen, la repavimentación de varias cuadras de la calle Berón de Astrada. Los mismos consisten en la financiación para la pavimentación de 32 nuevas cuadras, la obras para el barrio Yaguá Rincón, más inversión en el hospital de Curuzú y obras de mejoramiento en la terminal.





En la mañana de este martes, el gobernador Gustavo Valdés participó de la inauguración de la repavimentación de 5 cuadras de la calle Berón de Astrada de un total de 17 que tiene previsto el municipio y con el aporte del gobierno provincial llegarían a 64 cuadras repavimentadas en la zona céntrica.



Al llegar a una de las calles principales del centro de esta localidad, Valdés fue recibido por los vecinos quienes le expresaron su felicidad por tan importante obra concretada.



Seguidamente, dio comienzo al acto cuando el sacerdote Gabriel Ledesma realizó la oración y posterior bendición de las nuevas cuadras asfaltadas.



Valdés



“Cuando uno concreta obras, concreta sueños. Cuanto tiempo habrá soñado y esperado Curuzú Cuatiá, para tener una calle pavimentada en su centro. Estamos poniendo asfalto para que el centro de Curuzú Cuatiá sea el mejor Corrientes”, dijo con énfasis el gobernador Valdés al ofrecer sus conceptos durante el acto.



A lo que acotó que “con esfuerzo, trabajo y compromiso, esta hermosa ciudad histórica, crece y se desarrolla” y hoy: “Estamos inaugurando 17 cuadras que se hicieron con recursos propios de la provincia, también con recursos de los curuzucuateños”, lo que a habla a las claras de un “intendente que administra bien, con la visión puesta en la obra pública y en lo social”.



“Por eso quiero resaltar la excelente gestión que está haciendo José Irigoyen, trabajando junto a su equipo”, expresó Valdés.



Luego, puso de relieve que el Plan de obras consta de 32 obras que en principio va a pavimentar la comuna local, tras lo cual anunció su compromiso de fortalecer las acciones para recuperar el casco de Curuzú Cuatiá, por lo cual el “gobierno provincial va a financiar otras 32 cuadras para potenciar el desarrollo. Serán 64 cuadras en total, con esfuerzo compartido, mitad y mitad. Esta es la manera de trabajar juntos”.



En tanto, el gobernador confirmó que se avanza en la ejecución de obras de canalización, fundamentales para la ciudad, como la del arroyo Curuzú, “siendo la primera de muchas obras, como para que los curuzucuateños no se inunden cuando llegan las grandes lluvias”.



Valdés no se olvidó de la zona periférica de la ciudad, uno de los de los sectores más vulnerables, en donde cuando el agua se viene se lleva todo. “Por eso vamos a llegar a los sectores más necesitados con obras para evitar que se inunden y lograr que Curuzú Cuatiá tenga su canalización como corresponde”, aseveró.



A la vez que al proseguir con las obras que se encararán en Curuzú, señaló que se pondrán en marcha las del barrio Yaguá Rincón, para lo que “estamos trabajando con el ministerio del Interior de la Nación y vamos a avanzar”.



“Vamos a poner desde el gobierno provincial y municipal el esfuerzo para que se realice y si por alguna circunstancia no avanza a nivel nacional, la vamos a hacer con fondos de los correntinos para mejorar ese barrio histórico”, subrayó el mandatario.



También aseguró Valdés que proseguirán las inversiones en materia de salud, apuntadas al Hospital de Curuzú Cuatiá, para mejorar la atención de la gente y aprovechó la ocasión para destacar la maravillosa obra del Centro Oncológico que motoriza Ana Bonatti, por lo que públicamente agradeció el gesto que tiene con los correntinos y toda la región con ese lugar que será modelo de atención y referencia.



Asimismo, Valdés precisó que en poco tiempo más estará inaugurada la Terminal de Curuzú Cuatiá, otra obra emblemática y necesaria para los vecinos y visitantes de la ciudad, con todo lo que redundará en materia turística y movimiento de la gente.



“Tenemos amor por la provincia por Corrientes y el amor por Curuzú Cuatiá. Juntos se puede construir una ciudad mejor, una provincia mejor y la Argentina que todos soñamos”, concluyó Valdés.



Intendente Irigoyen



Al dirigirse a los presentes, el jefe comunal anfitrión, José Irigoyen se refirió inicialmente a las obras de transitabilidad inauguradas: “de esta manera ya contamos con 13 cuadras”, enumeró, en base a las calles recuperadas.



En este sentido, el Intendente valoró públicamente “el trabajo mancomunado entre las distintas áreas de la comuna en pos “del bienestar común de los vecinos”. “Cada peso o recurso lo trasladamos en obras para que la ciudad resplandezca”, añadió el mismo.



En otro orden de temas, Irigoyen adelantó que el próximo 16 de noviembre se inaugurará oficialmente el anhelado Centro Oncológico modelo de la región, a la vez que recordó con antelación, la celebración de las fiestas patronales en la ciudad, este 12 de octubre, en honor a Nuestra Señora del Pilar.



Por último, se realizó el corte de cintas para dejar oficialmente inaugurada la repavimentación de esa importante arteria vehicular.



Estuvieron presentes junto a Valdés y el intendente municipal, José Irigoyen, los ministros; de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiavi; de Justicia, Buenaventura Duarte; diputados y senadores, funcionarios del ejecutivo provincial y municipal, obreros y público en general.