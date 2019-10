Silvina Luna renunció a Incorrectas tras el reto de Moria Casán

Martes, 08 de octubre de 2019

La modelo decidió irse del programa de América luego del momento de tensión que vivió al aire con la diva. Los detalles.





Un nuevo escándalo sacude al equipo de Incorrectas, el programa de América que conduce Moria Casán y que el viernes vivió un momento de tensión que terminó con Silvina Luna yéndose en vivo.





Pero ahora se supo que la situación se agravó y no se trató simplemente de un enojo momentáneo, ya que Exitoína pudo confirmar que la actriz terminó presentando su renuncia y ya no estará más como panelista de La One. Quienes estuvieron presentes en el conflictivo momento que salió al aire, aseguran que la ex de El Polaco se fue llorando. Por otra parte, Adrián Pallares sostuvo que la relación entre Moria y Silvina siempre fue "tirante".



¿Qué fue lo que ocurrió en el programa? La diva invitó a una nutricionista Silvia Tasat (M. Nº1495) para hablar sobre las críticas que Nicole Neumann le hizo a Fabián Cubero y Mica Viciconte –panelista del ciclo- por la alimentación de sus tres hijas, pero en medio de la charla, la conductora se enojó y retó duramente a Luna.



"¿Podes parar un poquito Silvina? Si no maneja vos el programa, le cortás todo a ella (Viciconte) Yo entiendo que vos sos vegetariana y que querés hace preguntas, pero dejala hablar y que hable con otros ¿querés que me vaya?", disparó la One sin pelos en la lengua, poniendo así a su panelista en una situación muy incómoda. Sorprendida, Silvina dijo que no era su intención molestar y le pidió perdón tanto a ella como a Mica, que se quedó en silencio observando el cruce, y aseguró que ella solo quería hablar del vegetarianismo.





Desde su inicio en 2018, Incorrectas ha sido un ciclo que no esquivó las polémicas con sus integrantes, ya que varias de sus panelistas han sido despedidas en pos de modificar la temática del programa. En enero de este año, Agustina Kämpfer se fue en medio de la polémica por su denuncia contra Eduardo Feinmann, y luego Julieta Kemble dijo adiós criticando el trato que tuvo la producción con ella.