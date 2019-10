Horóscopo para hoy 8 de octubre del 2019 Martes, 08 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud. Realízate un chequeo, inscríbete en el gimnasio y comienza una dieta.



Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No hagas caso a las promesas de cambio que te hará, son mentiras.



Riqueza: Ten en cuenta los consejos de personas mayores. Su experiencia puede ayudarte a no titubear ni fracasar en los negocios.



Bienestar: No intentes luchar contra el destino, eres testarudo y siempre lo serás. Sólo trata de abrir un más tu mente a nuevas experiencias.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Aunque no te lo demuestren, hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Así que deja de sentirte solo y triste.



Amor: Oirás chismes sobre tu pareja que te harán dudar de su persona. Esta vez lo mejor será hacerle caso a tu corazón.



Riqueza: Los esfuerzos comienzan a rendir frutos. Apostaste a largo plago plazo y, con esfuerzo, trabajaste duro. Felicitaciones.



Bienestar: Tienes todas las condiciones a tu favor, pero no sabes cómo utilizarlas. Sólo define qué es lo que quieres para tu vida y ve hacia ello.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No sigas a la mayoría en sus decisiones. Sé coherente con tus pensamientos y así lograrás todo lo que te propones.



Amor: Sabes cómo complacer a tu pareja, pero ella no logra complacerte a ti. Lo mejor será que hablen de lo que les gusta a ambos.



Riqueza: Aparece la oportunidad de viajar por trabajo. No rechaces esta posibilidad, porque te permitirá establecer nuevos contactos.



Bienestar: Cumpleaños, eventos, reuniones, salidas con amigos. Tu hígado pide a gritos que no lo castigues con tanta comida y bebida.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Analízalas bien antes de tomar una decisión, pide opiniones.



Amor: Trata de que tu pareja se sienta incluida. Tu familia no termina de aceptarla, pero esta es la persona que quieres para tu vida.



Riqueza: Dejá de especular con las decisiones que toman los otros a nivel laboral. Si no te arriesgas siempre serás un perdedor.



Bienestar: Trata de separar los problemas de tu hogar de los de tu trabajo. No es conveniente mezclar, porque terminarás empeorando todo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Quieras o no, hoy es el momento oportuno para ponerte al día con las tareas del hogar. Comienza por una buena limpieza.



Amor: La soledad está haciendo estragos en tu vida, lo mejor es que comiences a salir más porque es allí donde encontrarás el amor.



Riqueza: Alguien te ofrecerá una propuesta laboral muy tentadora, pero analízala bien porque no todo lo que reluce es oro. Ten cuidado.



Bienestar: Estás atravesando por un período de ansiedad, nada te satisface y siempre quieres más. Pero no canalices tu problema en la comida.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Caerás en el mismo abismo de siempre cuando intentes superar ciertos eventos de tu pasado. No podrás continuar más tiempo así.



Amor: La sinceridad parece haber abandonado completamente a la pareja. En ti esta la decisión de mantener o no una relación sin valor.



Riqueza: No tendrás espacio para la duda en las determinaciones que deberás tomar bajo presión durante el día de hoy. Mucho cuidado.



Bienestar: No puedes tener control absoluto sobre cada factor de tu vida, debido a que esta íntimamente relacionada con lo que sucede en tu ambiente. Acéptalo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te mostrarás muy creativo y ocurrente en el día de hoy. Tu sentido del humor logrará cambiar el ambiente a donde vayas.



Amor: Que tus recientes fracasos amorosos no condicionen tu mente a caer continuamente en el infortunio. Confía en tu suerte.



Riqueza: Tendrás acceso a información que puede llegar a presentarte una gran ventaja por sobre la competencia en el día de hoy.



Bienestar: No dejes que las situaciones que debas experimentar en la vida cambien la esencia de tu persona. Aprende tus lecciones pero no te corrompas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Si quieres que los demás cambien, tú debes dar el ejemplo. Muestra lo que quieres que los demás terminen haciendo.



Amor: No dejes que nadie se entrometa en tu vida privada. Si elegiste la soledad no tienes que andar justificando nada, sé feliz.



Riqueza: No creas que tus superiores están en tu contra. Tienen un buen concepto de ti, pero debes mejorar tu relación con ellos.



Bienestar: Tu lucidez mental hará que hoy te destaques frente a varias personas. Demuéstrales que además de inteligente eres un excelente ser humano.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tu salud será muy buena, pero te puede inquietar la de algún familiar o persona de tu entorno, lo que te puede crear tensión.



Amor: Permítele a tu pareja el hecho de sorprenderte. Con entusiasmo, ella trata de avivar la pasión, así que no seas tan aguafiestas.



Riqueza: Aprenderás de mala manera que debes prestar más atención en las correcciones que tus superiores te hacen.



Bienestar: Ir al gimnasio es muy bueno, pero en su justa medida. No hace falta que pases varias horas allí dentro. Sé más medido con tu salud



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Tu estado apacible se transformará cuando un familiar hable mal de ti. Trata de controlarte o terminarán a las trompadas.



Amor: Un familiar pasará por un difícil momento y tu pareja lo ayudará a superarlo. Tu familia estará feliz de su acción.



Riqueza: Crees conocer todos los secretos para ser una persona exitosa, pero lo cierto es que te falta conocer uno, la sinceridad.



Bienestar: No te abandones al destino. Si no haces nada por tu vida, nadie vendrá a hacerlo. Piensa en lo que quieres y actúa.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Sabes que tienes un carácter bastante complicado, pero alguien logrará que demuestres una faceta que ni tú conocías.



Amor: No juzgues a tu pareja por la relación que tiene con su familia. Para ella son muy importantes, así que respétala.



Riqueza: Siempre con la sonrisa y la amabilidad a flor de piel, logras que los demás confíen en ti. Ese es el secreto de tu éxito.



Bienestar: Trata de relajarte un poco más durante estos días, porque grandes cambios están por llegar. Te haría bien practicar yoga.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Modela un poco tu carácter irascible y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, de esta manera te irá mejor.



Amor: Descubrirás que una persona que considerabas sólo amiga tiene otras intenciones para contigo. Evalúa si te gusta como pareja.



Riqueza: Alguien muy cercano está pensando en ti para que formes parte de su equipo de trabajo, y en cualquier momento te llamará.



Bienestar: No permitas que derrotas esporádicas te pongan en la concepción de que eres un perdedor. Todos sufrimos contratiempos ocasionales.