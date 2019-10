Pella se despidió rápido y ya no quedan argentinos en Shanghai Martes, 08 de octubre de 2019 El bahiense perdió con el australiano John Millman por 6-3 y 7-5 en la primera ronda del Masters 1000.



Para Guido Pella también fue debut y despedida en el Masters 1000 de Shanghai. El bahiense perdió por 6-3 y 7-5 con el australiano John Millman y dijo adiós en primera ronda.



​Tras la derrota en el cuadro de dobles junto al uruguayo Pablo Cuevas, Pella no logró cambiar la racha. Los datos del partido reflejan que el australiano consiguió romper 2 veces su saque y logró un 73% en el primer servicio.



En cambio, el argentino, número 21 del ranking de la ATP, no pudo quebrar el saque a su oponente ninguna vez, logró un 61% de efectividad, cometió una doble falta y ganó el 62% de los puntos al saque.



Así, Pella se unió a sus compatriotas Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero. Después de quedar eliminado en los octavos de final de Beijing, el Peque no pudo contra el canadiense Vasek Pospisil y terminó perdiendo por un contundente 7-6 (2) y 6-2.



El cordobés, en tanto, tuvo un primer cruce complicado: chocó con Andy Murray y, más allá del muy buen primer set del Topo, fue 2-6, 6-2 y 6-3 para el escocés.



El Masters 1000 de Shanghai, penúltimo de la categoría Masters 1000 del calendario de la ATP, se disputa sobre superficie dura y reparte 7.473.620 dólares en premios. El máximo favorito es el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, y el segundo preclasificado es el suizo Roger Federer (3°).



OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA



Lucas Pouille (FRA) derrotó a Zhe Li (CHN) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

John Isner (USA) a Alex De Miñaur (AUS) 7-6 (7/1) 6-4

Félix Auger-Aliassime (CAN) a Alexander Bublik (KAZ) 7-6 (7/5), 4-0 y abandono

Reilly Opelka (USA) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-4

Matteo Berrettini (ITA) a Jan-Lennard Struff (GER) 6-2, 6-1

​Andrey Rublev (RUS) a Borna Coric (CRO) 6-4, 7-6 (7/4)