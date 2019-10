Joven denunció una brutal golpiza de su ex pareja Martes, 08 de octubre de 2019 La ciudadana M.A.O., de 21 años, denunció que su ex pareja, T.I.A., con quien nos tiene hijos en común, la golpeó ferozmente en la localidad de Charata, Chaco.



Se habrían contactado por teléfono y habrían acordado una cita.

Luego, mientras la pareja se encontraba en su casa, T.I.A., le habría pegado en el ojo izquierdo y luego le habría dado varios golpes más en su cuerpo.



La mujer en ese momento con mucho miedo pidió que la lleve a su casa con su hijo. Luego volvieron a la casa de la mujer, una vez allí el atacante le habría dicho que deje a su niño y que volviera con él, de lo contrario la mataría en ese momento.



La joven accedió al pedido ya que T.I.A., estaba muy alterado. Luego de dejar al niño, mientras daban vueltas en el auto, la habría amenazado de muerte constantemente. "Que no es la primera vez que pasan estas clases de cosas pero nunca radique escrito alguno por temor"



La denunciante fue examinada por el médico de turno, quien le diagnosticó “HEMATOMA OCULAR IZQUIERDO, HEMATOMA EN REGIÓN DE LA CABEZA, EXCORIACIONES EN ESPALDA Y TÓRAX. SIN ALIENTO ETÍLICO“. Se instruyen actuaciones de rigor, con intervención Fiscalía Investigación Penal N° 1- Charata.