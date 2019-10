Continúa el paro en Chaco y no hay servicio del Ataco Norte Martes, 08 de octubre de 2019 La UTA ratificó la continuidad de la medida de fuerza hasta el martes inclusive. La medida afecta al servicio de transporte de pasajeros interprovincial y solamente la empresa ERSA circula entre ambas capitales. Raúl Abraham, secretario general de la UTA Chaco afirmó que "hay mucha desconfianza" respecto del pago de la deuda a choferes.





Si bien había expectativas de que los trabajadores del transporte público de pasajeros cobraran el sueldo durante la mañana del lunes, esto no ocurrió, y el gremio de la UTA ratificó la continuidad de la medida de fuerza.



En ese marco, en horas del mediodía hubo un encuentro en la sede de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, entre todas las partes, para buscar destrabar el conflicto. Allí estaban representantes del Gobierno, empresarios del sector, y el gremio.



El secretario general de la UTA, Raúl Abraham, había dicho en las primeras horas del lunes que “si pagan en horas de la mañana, a la tarde se levanta el paro”. Sin embargo, el dinero no apareció, y la solución no llegó, por lo que este martes tampoco habrá colectivos.



Así, la medida de fuerza que comenzó este lunes, y que afecta a todas las líneas urbanas e interurbanas del área metropolitana y parcialmente al servicio Chaco-Corrientes, continuará por la mañana del martes, al menos. Los choferes reclaman el pago de los sueldos de septiembre, cuyo plazo de acreditación venció el viernes pasado.