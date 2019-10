En el Parque Industrial de Mercedes, Valdés inauguró una moderna planta de alimentos balanceados

Martes, 08 de octubre de 2019

Esta mañana el gobernador Gustavo Valdés, dejó inaugura la fábrica de alimentos balanceados Kofman y Lissarrague SRL cuya instalaciones están situadas dentro del Parque Industrial de Mercedes, Corrientes. El mismo tuvo un costo de aproximadamente 40 millones de pesos. Además, el mandatario anunció la inversión en dicho complejo de 20 millones de pesos para la distribución de gas natural, y la creación de un fondo de 2 mil millones de pesos para promover el sector.



Esta fábrica, además de aportar en lo productivo, abre un abanico de nuevas posibilidades, como utilizar los subproductos de la zona (afrecho de arroz), generar una cuenca maicera, y buscar que los productores se animen cosechar maíz para brindar un servicio completo al sector ganadero.



En el transcurso del acto, Marcos Herrero, uno de los representante de la fábrica ofreció una reseña sobre cómo surgió la planta de alimentos balanceados Kofman y Lissarrague SRL.



Herrero explicó que la principal actividad consiste en la consignación de hacienda, transporte y re cría invernada con fines de engorde y terminación en autoconsumo para exportación. Llevan 30 años en actividad y siempre soñaron con producir su propio alimento balanceado, para intensificar y maximizar la producción.



Gobernador Valdés



En el acto el gobernador Gustavo Valdés manifestó que “Corrientes tiene un potencial enorme en cría” y continuó: “En 5 años crecimos un 100% en el engorde que no es a pasto, tenemos que seguir invirtiendo para mejorar la eficiencia para vender materia prima, y exportar no solamente terneros”.



En este contexto, el mandatario puso en relieve que esta empresa es una apuesta fuerte por parte del Gobierno de Corrientes asistiendo a los empresarios al brindar créditos y recursos del Estado Provincial.



“Buscamos que en los parques industriales instalen empresas con promociones diversas”, subrayó el jefe del Ejecutivo Provincia y añadió que en base a ese punto indicó que: “se está trabajando con el Banco Corrientes, no solo con el financiamiento en tazas para la pequeña y mediana empresa, sino en una inversión en el Parque Industrial de Mercedes 20 millones de pesos para la distribución de gas natural, esto necesitábamos, tener energía competitiva a bajo costo”.



Además, Valdés resaltó la creación de un fondo de 2 mil millones de pesos, como “fondo de garantía, desarrollo y sustentabilidad disponibles para todas aquellas empresas correntinas que quieran crecer”.



“Esta empresa es un ejemplo de trabajo, eficiencia, compromiso de la producción, nosotros decimos que si se puede crear una provincia de Corrientes industrializada con todo el potencial”, finalizó el Gobernador.



Reseña histórica de la planta



En el 2011 surgió la idea de crear la fábrica, empezaron a investigar y desarrollar esa idea. En el 2016, con el apoyo del gobierno de la provincia y el Banco de Corrientes, se pudo concretar ese proyecto. El mismo tuvo un costo de inversión de aproximadamente 40 millones de pesos.



Fueron tres años de mucho esfuerzo, paciencia y trabajo. Hoy se pueden ver los frutos de un sueño cumplido, donde se reflejan los valores de la empresa, apostando al trabajo y la producción.



Hoy están capacitados para brindar asesoramiento nutricional en bovinos, consignar y/o transportar su hacienda. De esta manera, Kofman y Lissarrague SRL, trata de apoyar incondicionalmente al productor.



La fábrica cuenta con 14 operarios fijos y además proporciona trabajo indirecto a distintas empresas de la zona. Cuenta con oficinas comerciales ubicadas en avenida Atanasio Aguirre 101, donde proporcionan información técnico – comercial.



En esta etapa inicial, la producción es de 600 toneladas mensuales. Su proyección inmediata es llevar la misma a 1.200 toneladas mensuales, lo que requiere triplicar el personal para poder realizar los trabajos de manera eficiente.



En un futuro, el objetivo productivo es llegar 1.800 toneladas mensuales. Como otro crecimiento, está proyectado aumentar la capacidad de acopio de cereales y construir un nuevo galpón para almacenamiento.



Presencias



