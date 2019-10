Horóscopo para hoy 7 de octubre del 2019 Lunes, 07 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Hoy no te sientes inspirado para reflexionar. Te estás dispersando y acabará por no servirte para nada todo lo que haces.



Amor: Piensa en dar un paso más en tu relación. El casamiento servirá para consolidar aún más a esta pareja que ya es bastante sólida.



Riqueza: Responde a las necesidades concretas de cada momento, estás en medio de un juego que debes aprender rápidamente.



Bienestar: Anímate a vivir un nuevo amor, si te quedas encerrado en el caparazón del dolor no conseguirás nada. Hay un mundo nuevo esperándote.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Hoy puede ser un día muy bueno, todo depende de cómo lo comiences. Trata de estar relajado o la jornada será dura.



Amor: No inventes excusas poco creíbles para justificar tus mentiras. Tu pareja no es tonta y ya descubrió tu juego.



Riqueza: Este es un buen período para grandes cambios. Comenzar una vida en otra ciudad o cambiar el auto te traerán felicidad.



Bienestar: Tranquilidad y paz interior son dos cosas que no logras hallar. Sería bueno que realices algún viaje para contactarte contigo mismo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No trates de acelerar el tiempo. Lo que deba ocurrir, ocurrirá. Ten paciencia y no dejes que la ansiedad te carcoma la mente.



Amor: Un conocido se entrometerá en tu relación de pareja. Marca tu territorio y déjale bien en claro cuál es el límite.



Riqueza: Eres emprendedor y te arriesgas en los negocios. Pero es tiempo de que sientes cabeza y dejes de un poco de lado los ideales.



Bienestar: Debes tomar una decisión y no sabes qué camino escoger. Busca en tu interior, sólo allí está la clave que guiará en tu vida.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Si buscas un consejo, recurre a tu familia. Tus amigos no son del todo objetivos y no te servirá su ayuda.



Amor: No hace falta tener a tu pareja bajo control para evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá en el momento menos pensado.



Riqueza: Ten cuidado a quién le cuentas tus proyectos, porque pueden robarte las ideas. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas.



Bienestar: Sientes que cargas con una gran responsabilidad, pero no es así. Estuviste acostumbrado a mandar, ahora es momento de que actúes por ti mismo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deja que los demás hagan su vida como quieran. Mejor preocúpate por cómo vives tú, porque no eres ejemplo para nadie.



Amor: Tu pareja es el centro de tu vida y tu familia está un poco celosa de ella. No te pongas de mal humor, ya se les pasará.



Riqueza: No seas tan cerrado en tus pensamientos. Las personas que trabajan contigo pueden enseñarte diferentes maneras de ver la vida.



Bienestar: Un nuevo corte de pelo te ayudará a cambiar tu imagen. Complementa este cambio con ropa de colores sobrios pero fuertes.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Hoy no es el día más indicado para discutir con tu familia. El ambiente está muy tenso y lo mejor es guardarse ciertas opiniones.



Amor: Cuando tu pareja pretenda ayudarte con tus problemas, dale un espacio. A ella le hará bien acompañarte en ese momento.



Riqueza: No busques crecer a pasos agigantados, saltando escalones. El ascenso es un proceso, hazlo paso a paso aunque tome tiempo.



Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será mantener siempre el buen humor. Una sonrisa te ayudará a superar todo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: No dejes que los conflictos del trabajo te amarguen el día. Llama a tus amigos y organiza una cena o una salida para esta noche.



Amor: Tiene pareja tiene plena confianza en ti. Por eso, piensa dos veces antes de engañarla con esa persona de tu trabajo.



Riqueza: El clima laboral está enrarecido desde hace unos días, hay olor a traiciones y despidos. Ten cuidado con quiénes te juntas.



Bienestar: Tus amigos siempre te han tendido una mano cuando los necesitaste. Sería bueno que se lo agradezcas con una cena en tu casa.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No podrás callar las ideas que rondarán continuamente tu mente, buscando ir a un mejor lugar de aquél en el que te encuentras.



Amor: Deberás aprender a confiar tus problemas en tu pareja para que ella pueda ayudarte a enfrentarlos de una mejor manera.



Riqueza: No lograrás cumplir las actividades que tenias planeadas para el día de hoy. Enfrentarás retrasos laborales.



Bienestar: El éxito no se puede lograr de la noche a la mañana. Necesitas de una gran cantidad de tiempo para madurar lo suficiente y así poder manejarlo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Tendrás grandes dificultades en encontrar en ti la voluntad que necesitas para encarar ciertos cambios en tu personalidad.



Amor: Iniciarás una etapa en la que únicamente buscaras relaciones pasajeras y sin compromiso alguno. Asegúrate de ser claro.



Riqueza: El éxito en tu entorno laboral llegará de la mano de sacrificar el tiempo que pasas con tus seres queridos.



Bienestar: Lo más difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerse en ella sin sucumbir ante la presión constante del entorno, ahí reside el desafío.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: El fluir de los asuntos será más lento que lo habitual. La virtud de la paciencia te ayudará a salir airoso de todo.



Amor: La chatura de lo cotidiano amenaza con superarte. Si recibes la atención que tanto mereces, pagarás amor con amor.



Riqueza: Busca gente con tus mismos intereses y afinidades para que formen parte del negocio que estás armando. Te irá bien.



Bienestar: No estaría mal que de vez en cuando te regales alguna sesión de masajes. Tu espalda te lo agradecerá. Llama hoy para reservar un turno.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu jornada se ha sobrecargado hoy y te sientes un poco abrumado por sucesos fuera de tu control. Trata de estar en calma.



Amor: Deja que el amor te sorprenda en el lugar menos esperado. Cuanto más lo busques, menos lo encontrarás. Calma.



Riqueza: Deberás tomar decisiones importantes para tu futuro profesional. No te puedes precipitar, tómate un tiempo para reflexionar.



Bienestar: Una dieta rica en fibras te ayudará a bajar esos kilitos que te molestan. Pero deberás poner mucha voluntad para poder lograrlo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Nadie está esperando un cambio radical en tu vida, pero sí al menos que mejores tu ánimo. No seas tan pesimista.



Amor: No busques más excusas para evitar la intimidad con tu pareja. Es hora de que le hables con el corazón y no le sigas escapando.



Riqueza: Tu situación económica vuelve a su cauce normal. Con esfuerzo y perseverancia lograste recuperarte de la crisis.



Bienestar: Necesitas bajar un poco los decibeles, porque tantas actividades juntas terminarán estresándote. Haz un viaje corto, te servirá para relajarte.