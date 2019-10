Wanchope Ábila se lesionó y sería baja ante River Lunes, 07 de octubre de 2019 El delantero sufrió una molestia muscular y está casi descartado para la revancha del 22 de octubre. Desde Boca no hubo parte médico pero todo indica que es un desgarro.



Todavía faltan más de dos semanas para la revancha ante River por la semifinal de la Copa Libertadores pero en Boca ya piensan en ese partido clave peso a que en el medio debe enfrentar a Defensa y Justicia y a Racing por la Superliga, y de cara al 22 de octubre Gustavo Alfaro recibió una pésima noticia: se lesionó Ramón Wanchope Ábila y todo indica que es un desgarro



La molestia del delantero centro titular del Xeneize es en la zona del sóleo se dio en el entrenamiento del sábado y desde el club no hubo ninguna confirmación oficial a través de un parte médico pero los distintos periodistas partidarios que siguen el día a día del plantel coinciden en que está desgarrado y no llegaría al partido con River.



Lo mismo había ocurrido con Eduardo Salvio pero al final no fue desgarro, aunque de todas maneras no pudo ser titular y solo ingresó los últimos 20 minutos en el Monumental.



De confirmarse la baja de Wanchope, habrá que esperar para conocer su reemplazante: las opciones con las que cuenta el entrenador son varias. ¿Jugará Hurtado? ¿Lo hará Soldano en su posición natural? ¿Ya no tiene excusas para poner a Tevez? ¿Y Zárate? Todavía hay tiempo para probar pero sin dudas que por estas horas, Alfaro se está lamentando.