Barcelona goleó con un regreso estelar de Messi Lunes, 07 de octubre de 2019 Leo volvió a sumar minutos en medio de los problemas físicos que no le permiten estar al 100% y selló el triunfo frente al Sevilla con una perlita desde un tiro libre.



El Barcelona vivió una noche plácida en el Camp Nou con un triunfo 4-0 ante el Sevilla (6º), con goles de Luis Suárez (27), Arturo Vidal (32), Ousmane Dembele (35) y Lionel Messi (78), lo que le permite situarse segundo, en la octava jornada.



Durante casi media hora el Sevilla había puesto contra las cuerdas al Barcelona. Pero su nuevo delantero centro, el holandés Luuk de Jong, no acertó en sus tres ocasiones.



Perdonó el Sevilla y castigó el Barcelona con tres goles en ocho minutos. Luego le bastó con administrar su renta en un partido que finalizó con 9 jugadores.



La lesión del central francés Jean Clair Todibo permitió el debut en el primer equipo azulgrana del uruguayo Ronaldo Araújo, de 20 años (72). Le duró poco la alegría, al ser expulsado por roja directa en un duelo uno contra uno con Chicharito Hernández (87).



Dembele acudió a protestar y también se fue a la calle y el Barcelona finalizó el partido con dos jugadores menos.



El triunfo permite al Barça situarse segundo con 16 puntos, a dos del líder Real Madrid, justo antes de la tregua internacional.



En tercera posición queda el Atlético, con 15, tras no pasar del empate sin goles ante el Valladolid (13º).