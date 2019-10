Con su hijo en brazos intentó vender celular sustraído en violento asalto

Domingo, 06 de octubre de 2019

Una joven de 22 años resultó demorada en la capital correntina cuando pretendía vender un teléfono celular robado durante un asalto callejero, en el cual una mujer sufrió una herida causada con un cuchillo. Ella estaba con su bebe en brazos esperando al comprador a quien había contactado por Facebook.





El insólito episodio fue descubierto por un efectivo policial que estaba en el predio de una estación de servicios, cerca de donde la chica pactó encontrarse con un interesado en adquirir el aparato de comunicación.

Este encuentro fue luego de que la oferta apareció publicada en la red social Facebook, rato después de suceder el robo de características violentas en el barrio Ciudades Correntinas.



De acuerdo a fuentes policiales, el atraco se produjo el jueves al anochecer y tuvo como víctima a una mujer que regresaba a su vivienda desde el trabajo.



Mientras caminaba sola en la vía pública un delincuente la sorprendió desde atrás y la intimidó a punta de arma blanca, ocasión en la que también la agredió físicamente al punto tal de causarle un corte en el dedo de una mano.



De esa manera el ladrón sustrajo un Samsung J-5 dorado y escapó a la carrera. Tras ello la damnificada concurrió a su domicilio para después radicar la correspondiente denuncia en la comisaría seccional Decimotercera.



Horas más tarde, en el predio de una estación de servicios de Ruta Nacional 12 casi calle Suecia un efectivo policial se aproximó a una joven con un niño en brazos y acompañada de un muchacho, quienes llegaron en una moto.

Esa pareja dialogaba con un hombre que concurrió desde otro sector, a quien empezaron a exhibirle un celular. La acción generó sospechas en el policía y éste al acercarse preguntó sobre lo que hacían. En ese momento el joven que estaba con la muchacha se alejó en forma repentina a pie.

Al saber que se trataba de un intento de venta no convencional el policía preguntó a la mujer si tenía los papeles, tanto del celular como de la motocicleta en la que circulaban, a lo que ella respondió que no.

Más tarde, cuando acudió una patrulla de la comisaría Decimotercera establecieron que el celular que portaba la joven era nada menos el denunciado por la víctima del asalto.

Desde la institución de seguridad indicaron ayer a este medio que el presunto autor material del robo calificado estaría completamente identificado, aunque aún no detenido.