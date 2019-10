Ofrecen diversas alternativas para que los correntinos accedan a la casa propia

Domingo, 06 de octubre de 2019

Por decisión del gobernador Gustavo Valdés, la Provincia –a través del INVICO- gestiona y ejecuta distintas opciones para que cientos de familias continúen beneficiándose con la adjudicación de un techo digno a lo largo y ancho del territorio provincial.



En este marco, se llevan adelante programas como los de Demanda libre (viviendas tradicionales) y la construcción de unidades habitacionales de manera conjunta con 39 localidades. Además, se ha elevado un proyecto al Legislativo para la creación de un Fondo Fiduciario Público, destinado a un sector que hoy no tiene acceso a un crédito bancario.



Al ser consultado sobre la temática, el interventor de Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia indicó que hay varios frentes desde donde se proyectan y construyen hogares para los correntinos. El primero de ellos es el Plan Nacional de Viviendas, desde donde se espera llegar a fin de año con 1500 casas entregadas. “Hace poco entregamos 350 en Santa Catalina, nos quedan 250 más”, manifestó el funcionario.



Por otra parte, también se trabaja con la Secretaría de Vivienda de Nación para la concreción de 970 soluciones habitacionales más, que están gestionándose, por lo que 425 de ellas ya poseen el apto técnico y se espera por la aprobación financiera.



A su vez, INVICO prevé 2090 casas para los municipios más grandes en los próximos dos años, de las cuales al menos 500 serán de madera.



Pago de cuotas



Respecto a la cuota mensual de cada vivienda, el mencionado interventor explicó que “si tomamos a aquellos que a través de un plan de pagos se están poniendo al día, el porcentaje sube al 20%”. “Además, si se agregan los beneficiarios que se atrasaron muy poco (1 a 3 cuotas)- los números rondan el 50%”, añadió el mismo. “En los últimos nueve meses duplicamos lo recaudado el año pasado gracias a distintas gestiones: acercarnos a los vecinos, ir a localidades del interior y poder conversar sobre la situación de cada uno”, describió, enumerando diferentes acciones.



En este contexto, además, Veglia contó que se trabaja desde el Instituto en la mejora de los datos y el análisis de variables para diseñar estrategias destinadas a incrementar el porcentaje de pagos.



Una combinación de esfuerzos para



el acceso a la viviendas en las comunas



El Gobierno provincial presenta distintas alternativas para que los correntinos accedan a la casa propia, en este marco, el Plan Provincial de Hábitat y Desarrollo Humano apunta a la construcción de 380 viviendas en 33 municipios y seis parajes (aproximadamente 10 soluciones habitacionales por localidad), a través de una inversión de $82millones.



La iniciativa busca contrarrestar el déficit habitacional de la población en situación de extrema precariedad en las distintas jurisdicciones. Por ello, a través del mencionado ente, se provee a las comunas de los materiales necesarios para la construcción y la dirección técnica pertinente. A la vez, los municipios aportan los terrenos y la mano de obra para la ejecución de los mismos módulos.



Asimismo, en una primera etapa, se monta un tinglado sobre una plataforma para luego concretar el cerramiento en una superficie de 45,60 metros cuadrados. Las soluciones habitacionales proyectadas son viviendas básicas, que contarán con cocina, comedor y baño.



En este aspecto, el titular del INVICO dio cuenta que “ya se inició una tanda de 100 viviendas; actualmente, hay otras 40, y en las próximas semanas el resto”. “Es un prototipo similar a un tinglado, que viene en un kit para armar. Eso permite que el trabajo de mano de obra sea más sencillo y ágil, por lo que la mayoría de las casas se terminarán este año”, detalló.



Fondo Fiduciario Público de Viviendas, otra



herramienta para acceder al techo propio



El Gobierno de Corrientes envió a la Legislatura provincial el proyecto de ley de constitución del Fondo Fiduciario Público de Viviendas de la Provincia de Corrientes (FOFIVI) para su tratamiento. El mismo tiene por objeto impulsar y facilitar la construcción y adquisición de viviendas.



Este proyecto establece que el estado se compromete a mejorar la calidad de vida de los correntinos, posibilitando el acceso a las viviendas dignas, promoviendo e impulsando operatorias específicas y apropiadas a las diferentes regiones, con el objeto de disminuir el déficit habitacional, incorporando programas que atiendan a la demanda y favoreciendo las estrategias conjuntas en pos de la integración social y en concordancia con los planes de ordenamiento urbano y territorial de cada municipio, logrando los acuerdos necesarios para ello.



Entre los fundamentos, el gobierno provincial sostiene que urge impulsar, como política pública, la implementación de un instrumento financiero de la Provincia que garantice la construcción de viviendas económicas para comenzar a resolver la problemática planteada.



Asimismo, resulta fundamental destacar que el instrumento financiero que se propone crear además de dar soluciones habitacionales, dinamiza sectores claves para la generación de empleo.



Por ello se prevé la creación del Fondo Fiduciario Público de la Vivienda de la Provincia de Corrientes, estableciéndose en el proyecto con precisión la duración, el patrimonio, la integración y el funcionamiento del Fondo.



La propuesta establece que el Fiduciante será el Poder Ejecutivo Provincial, el Fiduciario será el Banco de Corrientes SA. Los beneficiarios serán: el Fiduciante, los contratistas de obras de construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios, los titulares de créditos hipotecarios para construcción de viviendas y aquellos no enumerados que determine el Comité Ejecutivo.



En consecuencia, el Banco de Corrientes SA tendrá a su cargo administrar el fondo y el Comité Ejecutivo del Fideicomiso a crearse será el encargado de fijar las pautas, condiciones e impartir las instrucciones al Fiduciario, debiendo efectuar el seguimiento de sus actividades.



El proyecto fija con claridad que los bienes del Fondo se deben destinar a la construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el acceso a la vivienda, y al otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición o construcción de viviendas únicas y permanentes.



Con el objeto de realizar la infraestructura necesaria para el acceso a la vivienda y sucorrespondienteinversión y financiamiento se prevé que el Fondo establezca estrategias de coordinación con los municipios, el Instituto de Vivienda de Corrientes, con las empresas constructoras privadas y con el Fondo de Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad y Anticíclico (FDGSA).



Sobre el mencionado proyecto de ley, que busca beneficiar a asalariados en materia habitacional, Veglia sostuvo que “se trata de un instrumento más que nos permitirá ir solucionando el déficit habitacional de un sector que hoy no tiene acceso a un crédito bancario”.



