Gimnasia derrotó a Godoy Cruz y Víctor Ayala honró a Maradona

Domingo, 06 de octubre de 2019

El equipo de Diego consiguió su primer triunfo en la Superliga: venció 4-2 al Tomba en Cuyo. El mediocampista paraguayo se lució con dos tantos espectaculares de tiro libre.





En el que posiblemente sea el partido de la fecha, Gimnasia venció 4-2 a Godoy Cruz en Mendoza y así salió del último lugar de la tabla de posiciones. El equipo de Diego Maradona consiguió su primer triunfo en lo que va del campeonato.



La historia arrancó de la mejor forma para la visita, ya que Nicolás Contín sacó un derechazo cruzado al minuto de juego que se introdujo en la valla del Tomba después de pegar en el poste. El Lobo lució renovado de ánimo y fue por más ante un rival que atraviesa una crítica situación futbolística.



Aún más cuesta arriba se le hizo al dueño de casa cuando Víctor Ayala clavó en el ángulo un tiro libre y aumentó la ventaja para los Triperos, sobre el final de la primera mitad. Sin embargo una gran siesta en la última línea de Gimnasia le permitió descontar al instante a Juan Brunetta. Se fueron 1-2 a los vestuarios.



En el amanecer del complemento Godoy Cruz se quedó con uno menos por la expulsión de Joaquín Varela. No obstante llegó a la igualdad a través del inspirado Brunetta.



El duelo estaba para que lo ganara cualquiera y al minuto 37 se produjo el último gran quiebre: Miguel Jacquet vio la segunda amarilla, le sirvió otro tiro libre al borde del área a la derecha exquisita de Ayala y el paraguayo no perdonó. El guaraní volvió a convertir y se dirigió directamente al banco para dedicarle el segundo de su cuenta personal a Maradona.





Con inferioridad numérica y totalmente desordenado en sus líneas, el Bodeguero se descuidó y sufrió el cuarto por obra de Matías García. Tras esta caída, quedó último en la tabla de la Superliga pese a no estar sufriendo en la actualidad con los promedios.



Gimnasia cosechó su primera victoria, superó a su rival de turno en la tabla y engrosó un poco su promedio. Ahora buscará seguir por la senda del triunfo ante Unión en La Plata.



Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza.



Árbitro: Darío Herrera.