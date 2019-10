Garantizan cobertura de laboratorios de análisis clínicos para el PAMI

Sábado, 05 de octubre de 2019

La red de prestadores del Colegio de Bioquímicos de Corrientes advirtió que podría restringir análisis de rutina, hormonales y biomoleculares por una deuda. Ambas instituciones se reunieron ayer y esperan que los montos se depositen la semana próxima.







El Co­le­gio de Far­ma­céu­ti­cos de Co­rrien­tes emi­tió ayer un co­mu­ni­ca­do en el que ad­ver­tía que po­dría lle­gar a de­jar sin ser­vi­cio a los afi­lia­dos de PA­MI, por deu­das que la obra so­cial man­tie­ne con los la­bo­ra­to­rios de aná­li­sis clí­ni­cos agru­pa­dos ba­jo la en­ti­dad.



El con­flic­to se ori­gi­nó por la mo­ra res­pec­to a los mon­tos co­rres­pon­dien­tes a los me­ses de es­te año de ma­yo (80%) y agos­to (20%).

Am­bos re­gis­tran una de­mo­ra de dos se­ma­nas, por lo que ge­ne­ró un dé­fi­cit a los es­pe­cia­lis­tas. “An­te la fal­ta de res­pues­tas, no es­tá ga­ran­ti­za­da la con­ti­nui­dad de las pres­ta­cio­nes de ser­vi­cios bio­quí­mi­cos en los pró­xi­mos dí­as”, ame­na­za­ba el par­te del Con­se­jo Di­rec­ti­vo.

El men­sa­je rá­pi­da­men­te se vi­ra­li­zó por las re­des so­cia­les y ge­ne­ró pre­o­cu­pa­ción en­tre los afi­lia­dos.

Sin em­bar­go, los re­fe­ren­tes de am­bas ins­ti­tu­cio­nes se reu­nie­ron ayer a la ma­ña­na pa­ra en­con­trar una vía de so­lu­ción al pro­ble­ma.

La di­rec­to­ra eje­cu­ti­va de PA­MI Co­rrien­tes, Nor­ma Pé­rez, con­fir­mó que los mon­tos adeu­da­dos se abo­na­rán en los dí­as si­guien­tes. Por ello, es­pe­ra que nin­gún ju­bi­la­do ten­ga pro­ble­mas pa­ra re­ci­bir los ser­vi­cios.

“El pa­go pa­ra los bio­quí­mi­cos, si no sa­le hoy a la tar­de (por ayer), sal­drá la pró­xi­ma se­ma­na, el lu­nes”, ase­gu­ró a épo­ca tras la jun­ta.

Al mis­mo tiem­po ad­vir­tió: “La gen­te cuen­ta con el ser­vi­cio y si tie­ne al­gún ti­po de in­con­ve­nien­tes de­be co­mu­ni­car­se in­me­dia­ta­men­te por la obra so­cial”.

El pre­si­den­te del Co­le­gio de Bio­quí­mi­cos de Co­rrien­tes, Ho­ra­cio Pe­rro­ni, di­jo a épo­ca que los pro­ble­mas ocu­rrie­ron por un des­fa­sa­je en el pa­go de la obra so­cial, en la se­ma­na pre­vis­ta del 20 de sep­tiem­bre. “Es­to nos aca­rrea com­pro­mi­sos fi­nan­cie­ros y re­tra­so de suel­dos”, la­men­tó.

El re­fe­ren­te del Co­le­gio que agru­pa a 170 la­bo­ra­to­rios de la pro­vin­cia con­fió en que la deu­da se sal­de a par­tir del lu­nes, tras la reu­nión.

“Lle­ga­do el ca­so to­ma­re­mos al­gu­nas me­di­das res­tric­ti­vas en cuan­to al ser­vi­cio. Pe­ro de nin­gu­na ma­ne­ra cor­ta­re­mos por com­ple­to a ex­cep­ción de una si­tua­ción lí­mi­te”, ex­pli­có Pe­rro­ni.

En ca­so de cam­bios, los de­le­ga­dos de las cua­tro re­gio­nes de la pro­vin­cia in­for­ma­rán a los bio­quí­mi­cos. Si al día mar­tes no lle­ga lo adeu­da­do, to­ma­re­mos me­di­das res­tric­ti­vas, ya que los afi­lia­dos no es­tán dis­pues­tos a brin­dar pres­ta­cio­nes que a fu­tu­ro no po­drán co­brar”, re­pi­tió Pe­rro­ni sin dar pre­ci­sio­nes so­bre las po­si­bles mo­di­fi­ca­cio­nes de pro­tes­ta.

La su­ba del dó­lar y las obli­ga­cio­nes im­po­si­ti­vas vie­nen per­ju­di­can­do a los la­bo­ra­to­rios ha­ce va­rios me­ses. “No es­ta­mos te­nien­do re­ac­ti­vos por­que los dis­tri­bui­do­res no dan pre­cios”, ilus­tró so­bre la si­tua­ción del sec­tor.