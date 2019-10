Se realiza la 45º Peregrinación a Luján

Sábado, 05 de octubre de 2019

La caminata partirá este sábado del Santuario San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y arribará a la Basílica el domingo a las 6.







Como ocurre el primer fin de semana de octubre de todos los años, pero con el condimento especial de que este mes también se elegirá al próximo presidente argentino, el lema de la 45º Peregrinación a Luján de este sábado será “Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo”.



Aunque muchos de los peregrinos partirán hacia la Basílica de Luján a primera hora de la mañana, la caminata oficial saldrá al mediodía del Santuario de San Cayetano portando la imagen de la “Patrona de la Argentina” para llegar alrededor de las 6 del domingo.







Los organizadores piden llevar una vela para encenderla después de la medianoche del sábado, con el objetivo de iluminar lo que queda del trayectos hasta la Basílica.



A lo largo de esos 60 km habrá un importante operativo vial, se montarán puestos sanitarios y se reforzará el transporte público. Y desde la app LaPereLujan se podrá acceder a toda la información sobre el recorrido (dónde está ubicado el caminante y cuánto le falta llegar), horarios de los distintos medios de transporte y ubicación de las carpas de apoyo e hidratación.



Este año, además, se sumará una acción de Red Solidaria que consiste en la difusión de los rostros de las personas que están desaparecidas. María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera (la nena de 3 años que desapareció de un camping de Tierra del Fuego, en 2008, adonde había ido con su familia) y María del Carmen Gallego, la mamá de María Cash (la joven mochilera de 29 años que desapareció en 2011 cuando se dirigía de Barracas a Jujuy a visitar a un amigo), serán las encargadas de abrir y cerrar, respectivamente, la peregrinación de “manera simbólica” ya que no caminarán junto a los demás. Los voluntarios de esa ONG y los familiares de las víctimas desplegarán carteles con las fotos de sus seres queridos, que aún no fueron encontrados.







AYSA, por su parte, montará un operativo especial de asistencia, con 13 camiones cisterna y cuatro puestos de hidratación, ubicados en puntos estratégicos para el correcto abastecimiento de agua potable. Estarán presentes en Morón, Merlo, Moreno, Ingeniero Pablo Marín, General Rodríguez y Luján.



ABSA (Aguas Bonaerenses), en tanto, colaborará con cinco puestos de hidratación ubicados en diferentes puntos de General Rodríguez. Estará presente con un camión cisterna de 20.000 litros de agua, 3 cisternas móviles de 5.000 mil litros cada una, así como también habilitará canillas públicas.



Los puestos sanitarios estarán distribuidos lo largo de toda la ruta, donde no solo se atenderán emergencias sino que también se harán masajes para suavizar los pies de los peregrinos. Estarán ubicados en la cercanía de cada estación de ferrocarril y contarán con cerca de mil profesionales de la salud experimentados, entre ellos médicos, emergentólogos y enfermeros.



En forma totalmente gratuita, en los puestos de apoyo no solo se ofrecerán alimentos y bebidas a todo el que lo requiera sino también asistencia espiritual para aquel que necesite palabras de aliento para no abandonar la marcha y llegar hasta la casa de la Virgen de Luján.