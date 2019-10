Abel Pintos confirmó que está felizmente de novio

Viernes, 04 de octubre de 2019

Mucho se viene hablando acerca de la sexualidad y la vida amorosa de Abel Pintos, y ahora el cantante confirmó con todas las letras la feliz noticia.





Hace algunas semanas se viene hablando mucho acerca de la sexualidad de Abel Pintos. Sobre todo, después de que se filtraran unas fotos donde se lo veía junto a una chica, que sería su novia. Muchos pusieron en duda la veracidad de este noviazgo señalando que en realidad Abel Pintos es gay, por lo que veían poco probable que estuviera de novio con esta chica.



Cuando le consultaron al respecto, el cantante se mostró indiferente a los rumores y chimentos. Durante una entrevista Abel Pintos aseguró que no le molestan los rumores sobre su sexualidad. Asimismo, señaló que se sintió sorprendido porque se hubieran filtrado las fotos junto a la chica. Al respecto, sostuvo que es algo muy íntimo, y por eso le llamó la atención que se conociera la noticia.



Ahora, finalmente, y con todas las letras, Abel Pintos reconoció que está de novio con la joven de las fotos. Lo hizo a través de las redes sociales, con, un mensaje en una historia de Instagram. A través de la pregunta de un fan sobre si estaba de novio, él contestó que “Sí”.



Por el momento, Abel Pintos no dio mayores detalles sobre su vida privada. Solamente se limitó a decir que sí, que está de novio, aunque no dio mayores detalles al respecto.



“Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar“, había declarado Abel Pintos, días atrás.