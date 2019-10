Barcelona se habría contactado con Gallardo para que sea el próximo entrenador

Ante los irregulares resultados en el inicio de esta temporada, la cúpula culé tendría como principal opción para sustituir a Ernesto Valverde al “Muñeco”





Barcelona invirtió grandes sumas de dinero en el mercado de pases para renovar su plantel e ir por todo en la actual temporada. Los catalanes contrataron a futbolistas de la talla de Frenkie de Jong, Antoine Griezmann y Junior Firpo, pero hasta el momento los resultados no son los esperados, al figurar en el cuarto lugar en La Liga y cosechar una victoria y una igualdad en la Champions League.



Ante este panorama, según TNT Sports, la dirigencia del conjunto azulgrana comenzó a barajar opciones para reemplazar a un cuestionado Ernesto Valverde y la primera opción es la del argentino Marcelo Gallardo.



Al parecer, mandatarios del Barcelona habrían mantenido un contacto con el Muñeco, quien agradeció el interés pero les aclaró que no podría asumir en lo inmediato debido a que tiene un fuerte vínculo con River, entidad que se encuentra en la recta final de la temporada y con la posibilidad latente de conseguir dos títulos.



El Millonario quedó a un paso de afrontar una nueva final de Copa Libertadores tras ganar el partido de ida de las semifinales ante Boca en el Monumental el pasado martes y figura en cuartos de final de la Copa Argentina (se medirá ante el vencedor del duelo entre Almagro y Talleres de Córdoba).



Gallardo, que también estuvo en la órbita de equipos de la Ligue 1, como Mónaco y Olympique Marsella, y de la selección argentina, tiene contrato con River hasta 2021.



Un dato a tener en cuenta es que el Muñeco contaría con el aval de Lionel Messi, quien lo votó como uno de los mejores entrenadores del año en la pasada entrega de premios de The Best.



El último técnico argentino en calzarse el buzo de entrenador del Barcelona fue Gerardo Martino, actual entrenador de la Selección de México. El Tata estuvo en el elenco culé una temporada (la 2013-2014), en la que obtuvo la Supercopa de España y fue subcampeón de La Liga y la Copa del Rey. En la Champions League fue eliminado en cuartos de final a manos del Atlético Madrid.