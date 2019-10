En su paso por Saladas, Valdés inauguró el 22° Centro de Ex Combatientes en Malvinas y refacciones en un CAPS Viernes, 04 de octubre de 2019 El mandatario provincial presidió la apertura de un nuevo centro para los héroes correntinos que combatieron en el Atlántico Sur, en la localidad de Saladas. En la oportunidad, instó a los presentes a “seguir luchando para que la desmalvinización no exista”, y adelantó que próximamente se inaugurarán dos instituciones más. Con antelación, en Paso Naranjo, encabezó la inauguración de la refacción integral del CAPS de la zona.



El gobernador de la provincia arribó al establecimiento ubicado en el barrio Itatí de la mencionada localidad, donde fue recibido por la titular del mismo, Margarita Miño, y estuvo acompañado por el jefe comunal anfitrión, Rodolfo Alterats; los titulares de Desarrollo Social, Adán Gaya; de la Secretaría General, Juan Carlos Álvarez; de Seguridad, Juan José López Desimoni; el director de Malvinas Argentinas, José Galván y la gerente regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, entre otros.



Al iniciar su alocución, el titular del Ejecutivo se dirigió a los ex combatientes presentes manifestándoles: “esta casa es para ustedes”. “Llegó el momento de seguir luchando para que la desmalvinización no exista”, añadió efusivamente el Gobernador.



En otro orden de temas, destacó el arduo trabajo para mantener en constante articulación el desempeño que realizan en cada centro los ex combatientes y resaltó que "estamos ante el Centro número 22 inaugurado en todo el territorio provincial", a la vez que anunció la próxima inauguración de dos nuevas instituciones: en 9 de Julio y Paso de la Patria.



Asimismo, Valdés se dirigió a la presidente de la institución pidiéndole que "en esta casa se enseñé el derecho soberano del suelo de las Islas Malvinas, porque si dejamos que ese olvido caiga sobre el manto de neblina, habremos olvidado a Malvinas".



A modo de cierre, el Gobernador recordó que cada 2 de Abril "nos une a todos los argentinos por aquellos que están y los que no volvieron", e instó a "honrarlos fuertemente".



Apertura de CAPS



Con antelación, el mandatario provincial encabezó la apertura de la refacción integral del CAPS de Paso Naranjo, en el departamento de Saladas, acompañado por las mencionadas autoridades y el titular de Salud Pública, Ricardo Cardozo.



En esta oportunidad, Valdés consideró que “si no comenzamos a tener Salud Pública en el campo, en los lugares donde está la gente, se comenzará a complicar más la atención” y es por eso que “decidimos poner, así como lo hicimos en Colonia Cabral en su momento, esta sala de Primeros auxilios que va a ser para ustedes, para que estén mejor atendidos”.



Por su parte, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo ratificó su compromiso para “fortalecer la salud primaria y de segundo nivel de Saladas”. También hizo mención de los nuevos equipamientos que serán inaugurados como es el caso de un nuevo tomógrafo y la culminación de las instalaciones para un quirófano que pertenecerá a la sala de obstetricia en el hospital de Saladas.



De esta manera, Cardozo dijo que “seguimos trabajando para que esta cabecera de la región esté a la altura”.



Detalles del Centro



El mismo, cuenta con una sala de espera, dos consultorios, una farmacia y dos sanitarios. Se colocó piso de porcelanato, cielorraso de placa de yeso, ventanas y puertas de aluminio, instalación eléctrica con sistema de iluminación led, ventiladores de techo para cada sala y bocas para la colocación aires acondicionados. Cabe remarcar que la obra cuenta con vereda perimetral.



Además, el Ministerio de Salud Pública dispuso del equipamiento necesario para su funcionamiento: mobiliario, dos carros auxiliares de enfermería, sillón odontólogico, balanza para adulto y balanza pediátrica.