El hermano de Tevez amenazó a la Conmebol

Jueves, 03 de octubre de 2019

Diego demostró su enojo en redes sociales. Hizo alusión a una bandera de La 12. En Boca aseguran que la jugada del penal debió anularse por una mano.





Diego Tevez, hermano del futbolista de Boca, insultó y lanzó una amenaza contra Conmebol en redes sociales. “De la Boca no se va nadie”, manifestó su enojo por lo ocurrido en cancha de River.



La frase hace alusión a una bandera que alguna vez exhibió La 12, la barra brava que lidera Rafael Di Zeo. “Si nos cagan, de la Boca no se va nadie”, rezaba dicha bandera.



Descontento por el arbitraje y la implementación del VAR en el último Superclásico, el hermano del ídolo se refiere al video difundido en las últimas horas.





En el mismo se observa cómo Nicolás De La Cruz se lleva la pelota en la jugada que deriva en el penal de Emanuel Mas a Rafael Santos Borré. Para los de Boca, el uruguayo la acomoda con el brazo derecho.



El video de la cabina del VAR, que Conmebol difundió para despejar las dudas acerca de la jugada, los asistentes no hacen alusión a la mano o a la necesidad de revisar el movimiento de De La Cruz.



Boca y River volverán a verse las caras el 22 de octubre en la Bombonera, por el partido revancha de las semifinales de la Copa Libertadores de América.