Maradona: “River pudo ganar 5-0 pero no fue penal” Jueves, 03 de octubre de 2019 Diego analizó en un audio lo que dejó el Superclásico: calificó al conjunto de Marcelo Gallardo como “un equipazo” y cuestionó con dureza al VAR.

Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata y reconocido hincha de Boca, opinó que “no fue penal” el que le cobraron a River en en el inicio del superclásico, aunque destacó la superioridad del equipo de Marcelo Gallardo.





“Para mí no fue penal. ¿Cuántas veces se disputa una pelota y se lleva pelota y tobillo?. Lo que pasa es que los del VAR nunca jugaron al fútbol. Y todos los periodistas están con que fue penal”, expresó.







En un audio difundido por Fox Sports, Maradona fue claro: “River fue superior, es un equipazo al lado de Boca. No lo niego. Pero no fue penal. Es cierto que que River podría haberlo ganado 5 a 0 y lo felicito a Gallardo porque tiene un equipazo”.



Al comienzo del partido y luego de revisarlo en el VAR, el árbitro brasileño Raphael Claus sancionó un penal de Emmanuel Mas a Rafael Santos Borré, que el mismo colombiano convirtió desde los doce pasos para abrir el marcador.



El “Millonario” venció 2 a 0 al “Xeneize” en el partido de ida y la revancha, por una de las semifinales de la Copa Libertadores de América, se jugará el martes 22 en la “Bombonera”.