Emprendedores: “Lo que aprendemos nos cambia la vida”

Jueves, 03 de octubre de 2019

El sábado 5 de octubre se realizará un taller sobre Sustentabilidad, en el marco del Programa de formación Comunidades con Valor, desarrollado por la Fundación Empretec, con la coordinación de la vicegobernación de Corrientes.





La coordinadora del Área de Desarrollo e Innovación local de la vicegobernación, Analía Tayar informó que “luego del cumplimiento exitoso de la primera etapa, en la cual se ofrecieron herramientas para desarrollar el comportamiento emprendedor, este sábado continuará con un Taller sobre Sustentabilidad o Responsabilidad Social Empresaria, que es lo que se necesita para tener una visión de los emprendimientos a largo plazo.”



“Vamos a trabajar un conjunto de compromisos de diverso orden: económico, social y ambiental que forman parte de las decisiones que adoptan hoy en día las instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor agregado al cumplimiento de sus obligaciones, en el marco del desarrollo sostenible”, adelantó Virginia Gabardini, capacitadora de la Fundación Empretec.



Exitosa primera Etapa



Con relación a la primera etapa que se cumplió la semana pasada con un taller intensivo de seis días al que asistieron 33 emprendedores seleccionados por la mesa técnica, Vigrina Gabardini agregó: “quería felicitar a la mesa técnica por la selección, porque todos los que llegaron a este taller tienen ideas muy buenas y el perfil innovador que se requiere para este tipo de taller, así que estimamos que el resultado va a ser bueno”.



Los asistentes, a su vez, destacaron las características de la capacitación recibida: “La verdad es que el taller Empretec Naciones Unidas muestra como realmente somos. Más allá de cómo creemos que somos, este taller nos pone un espejo adelante nuestro y saca todos nuestros comportamientos para que nosotros sepamos o entendamos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Eso es lo más rescatable que yo me llevo del taller, porque lo que aprendemos nos cambia la vida”, expresó Carlos García.



“Vine a este curso porque en realidad necesitaba un apoyo financiero y me di cuenta de que lo que necesitaba era el apoyo en mí mismo. Me hicieron ver que el capital lo tenemos en el conocimiento y en la capacitación”, dijo Daniel al finalizar el taller.



Cabe destacar que el Programa Comunidades con valor, se desarrolla en Corrientes gracias a la firma de un convenio entre la Fundación Empretec, el Vicegobernador Gustavo Canteros y la Municipalidad de Corrientes, con la participación de organismos públicos y privados que conformaron una mesa técnica, donde se realizó un diagnóstico de las necesidades de la provincia, y la capacidad emprendedora de la región.