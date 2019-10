Docentes, directivos y tutores correntinos se capacitaron en nuevas formas de enseñanza

Jueves, 03 de octubre de 2019

La jornada tuvo como objetivo reflexionar sobre los puntos obsoletos del sistema educativo para así generar reformas a la medida del mundo actual. Rediseño del aula, estimulación de la creatividad y el pensamiento crítico fueron algunas de las cuestiones apuntadas por la disertante.





En un colmado estadio cubierto del Club de Regatas Corrientes, la destacada profesora, Laura Lewin ofreció este jueves la segunda jornada de los Talleres organizados por el Ministerio de Educación de Corrientes, destinado a docentes, directivos, padres y público en general. En este taller, llamado “Revolucionando la escuela. Recalculando…”, Laura Lewin propone transformar el aula como un medio innovador, para lo cual acerca estrategias didácticas, técnicas e información que acortan la distancia entre teoría y práctica, ofreciendo ideas de aplicación inmediata.



Encabezaron el encuentro, la ministra de Educación, Susana Benítez, acompañada por los subsecretarios Julio Navías -de Gestión Educativa- y Mauro Rinaldi -de Gestión Administrativa- y demás miembros del gabinete educativo.



Ayer, Lewin realizó la charla “Fuertes y Felices, mientras que su tercer y último taller será “Mejores directivos, mejores instituciones educativas”. Como es habitual, se entragarán certificados a los que hayan participado.



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la ministra Susana Benítez, destacando la presencia de la profesora Lewin, que “por sus conocimientos, estilo y humildad nos muestra el camino hacia una educación mejor, acorde a los tiempos que corren”.



Asimismo, la titular de la cartera educativa, transmitió a todos los docentes el saludo especial del gobernador Gustavo Valdés que se mostró impresionado por la masiva convocatoria del evento e instruyó para que los talleres se repliquen a lo largo y a lo ancho de la provincia, con llegada al interior.



“Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Santo Tomé van a ser las siguientes escalas”, informó Benítez, para quién esta actividad es clave para “poder construir de manera eficiente los saberes de nuestros alumnos, saber las emociones con las que llegan al aula para que puedan mejorar sus aprendizajes e involucrar de manera decidida en la educación a las familias”.



Laura Lewin: “Dar una vuelta de tuerca a lo que significa aprender”



Tras manifestar su beneplácito ya que, en la jornada inicial de ayer miércoles, “tuvimos una charla con 5 mil padres en lo que fue una convocatoria impresionante y vamos por más”, la profesora Laura Lewin, se refirió a los desafíos de la educación actual. Primero que nada hay que descentralizarla, muchas veces el docente está muy concentrado en sí mismo, en qué enseña y cómo enseña y es fundamental empezar en concentrarnos en los alumnos y en qué precisan aprender y cómo hacerlo. A partir de allí, trabajar en el diseño del aula para que los chicos puedan estar activados y motivados y puedan involucrarse en el aprendizaje”, manifestó al respecto.



Sobre las cuestiones estructurales que son una asignatura pendiente en materia educativa, Lewin dijo claramente que se “necesita devolverle el prestigio al docente y poner a la educación en el centro de la escena y dar una vuelta de tuerca a lo que significa aprender”



“Los padres quieren que los chicos aprueben, los chicos estudian para aprobar y el saber y aprender queda desvirtuado. Hay que volver a encontrar el placer por aprender y la aventura del saber”, consideró, para luego enfatizar que el “docente ya no es más la única fuente de conocimiento y la información como tal está a un click de distancia, en un celular, en una tablet, en una computadora y tenemos que saber tratar con ese cúmulo de información”.



A lo que agregó: “Por ello debemos empezar a hablar de nuevas alfabetizaciones, manejo de redes sociales, como manejar la privacidad en internet. Hay que enseñarles a los chicos a permanecer seguros en internet. Hoy cada chico aprende lo que quiere, donde sea y como sea. La tecnología debe estar incorporada de manera absolutamente natural en el aula, no como un fin sino como un medio, buscando acercar información y contenidos de la manera más didáctica posible a los alumnos”.



Luego, Lewin afirmó que la tecnología no va a reemplazar a los docentes, pero advirtió que los que tengan un buen manejo de las tecnologías en el aula, van a correr con ventaja. “Hoy el valor está en desaprender, aprender y reaprender y enseñarles a los chicos a poder acceder a esa información y cómo manejarla y en ese sentido los docentes deben mostrarles qué hacer frente al plagio y el copia y pegue”, sostuvo la destacada docente.



Prosiguió explicando que es menester observar por qué los chicos recurren al copiado y pegado, analizando que se debe en primer lugar a que no saben qué escribir ni cómo hacerlo. “Por eso hay que trabajar más apuntando a la creatividad y al pensamiento crítico, así vamos a poder brindarles herramientas a los chicos para que no necesiten salir a copiar lo que hace o dice otro. Un niño necesita tiempo y silencio para concentrarse”, consideró Lewin.



Para Lewin, hay que hablar de cambios paulatinos, que no sean drásticos, mencionando entre ellos: el rediseño del aula, el volver a entender cuál es el rol docente, trabajar con los programas, “siempre con docentes que muestren un liderazgo respetuoso e inviten a los alumnos a ser partícipes del cambio, no imponerlo”.



“Si los docentes o la mayoría de los docentes, siguen enseñando como ellos aprendieron, le estamos dando a nuestros chicos, una educación del siglo pasado”, subrayó con tono firme y concluyó con estos conceptos: “El cambio educativo es un desafío en la recta cotidiana de las escuelas. Los docentes deben saber cuál es la razón que justifica sus acciones que los impulsa a realizar su propia educación, lo que implica desaprender para volver a aprender.



Cabe mencionar que la profesora Laura Lewin es capacitadora, consultora y autora. Ha dictado cientos de talleres en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Preside el Congreso Internacional de Desarrollo Profesional para Profesores y Coordinadores de inglés, y el Congreso Internacional para Directivos Innovadores de Instituciones Educativas. Es consultora y capacitadora de instituciones educativas en Argentina y en el exterior. Es capacitadora internacional de Cambridge University Press y directora del Profesorado de Inglés del CIEDA (Centro de Innovación Educativa) . Dirige ABS International, una empresa de capacitación educativa, desde el año 1992.



Es autora de Gestión educativa en acción (Noveduc 2015). El aula afectiva (Santillana 2016), Que enseñes no significa que aprendas (Bonum 2017), Aulas Motivadas (Hola Chicos, 2018), Anita y Ben (Hola Chicos, 2018) y Mejores directivos mejores instituciones educativas (Bonum 2018).