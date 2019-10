La Conmebol dice que “no hay expediente” abierto contra Tevez ni Ábila

Jueves, 03 de octubre de 2019

La Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano podría multarlos por el gesto del Apache y la declaración de Wanchope. Ya hay una denuncia de una fiscal porteña contra Carlitos y Zárate. Zafó Buffarini...







Los gestos fueron evidentes. Ante la vista de todos y el ojo de las cámaras. Carlos Tevez, invadido por la impotencia, tras protestarle al árbitro brasileño Raphael Claus (quien le sacó amarilla) al final del partido, se retiró del campo de juego del Monumental haciendo la típica seña de "pagaron", mirando a los hinchas de River que estaban en la platea San Martín. Antes de meterse en la manga, puso el puño derecho sobre su mano izquierda para agigantar su gesto provocador. Esa actitud podría haber dejado al Apache sin semifinal de vuelta. Eso fue lo que se rumoreó temprano este miércoles por la mañana, pero desde la Conmebol avisaron que "no hay expediente abierto, no hay informe del árbitro y no habrá sanción disciplinaría". Sí, en cambio, queda abierta la posible multa económica.





En una situación similar quedó Ramón Wanchope Abila, que tuvo palabras fuertes para con el arbitraje del brasileño: no será sancionado disciplinariamente. "Obviamente el árbitro influyó en el resultado. El penal no lo reclama nadie. Siempre hay alguien que llama. Están con crédito en el teléfono los del VAR porque llaman siempre. Se revisa todo y esto te complica, te cambia el trámite del partido, te predispone de otra manera", se quejó el delantero de Boca.



No es la primera vez que Tevez provoca a los hinchas de River. Ya lo había hecho en un partido, también en el Monumental, que Boca perdió pero después pasó por penales en una semifinal, en la Copa Libertadores 2004. Allí, el Apache festejó su gol haciendo la "gallinita" y luego fue expulsado por Héctor Baldassi.





De todos modos, al Apache y también a Mauro Zárate (que le hizo gestos a la tribuna) les abrieron una causa judicial. La fiscal Verónica Natalia Andrade les labró un acta en el vestuario por violar los artículos 103 y 105 del Código Contravencional, es decir "por incitar a la violencia y al desorden". Los dos futbolistas de Boca serán citados a declarar y se exponen a una multa económica. El artículo 103 indica que es de 200 a 1000 pesos y de "uno a cinco días de arresto". Pero hay una aclaración: en caso de ser deportista la sanción es el doble. Por lo tanto, en lo económico sería de 400 a 2000 pesos y en lo penal de dos a diez días de arresto.