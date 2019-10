El VAR también fue protagonista en la semifinal brasileña

Jueves, 03 de octubre de 2019

El árbitro argentino Néstor Pitana anuló tres jugadas que terminaban en gol de Flamengo. También lo llamaron para revisar una infracción violenta.





Si el VAR había sido protagonista en la primera semifinal de la Copa Libertadores entre River y Boca en el Monumental no se quedó atrás en el choque de Gremio y Flamengo en Porto Alegre.



En el primer tiempo dos acciones que terminaban en gol del conjunto carioca fueron anuladas a instancias del sistema de revisión por videos. Y con participación de los jueces argentinos.



El árbitro principal del partido disputado en Arena do Gremio fue el misionero Néstor Pitana. A los 19 minutos, el juez que viene de representar al país en los últimos dos mundiales no había visto la infracción de Gabriel Barbosa a Walter Kannemann previa al remate de Everton Ribeiro que terminaba en gol tras un rechazo corto de Paulo Víctor.





Mientras el capitán del Gremio gritaba el gol, Mauro Vigliano (encargado de coordinar el VAR) le avisó a Pitana del empujón previo. El juez fue a corroborar al monitor y anuló lo que era el 1-0.



Enseguida, a los 24 minutos, volvió a intervenir el sistema de revisión.





En este caso tras la buena definición de Gabriel Barbosa. Una vez que la pelota tocó la red, el banderín levantado del asistente uno, Juan Pablo Belatti alertó por la posición adelantada. El VAR ratificó el fallo del juez asistente y el marcador siguió en cero ante la desazón de todo Flamengo, que a esa altura era muy superior a Gremio.



En el primer tiempo hubo una tercera intervención y posiblemente la más polémica. Desde la cabina le avisaron a Pitana de una fuerte infracción que no había sancionado.



En la mitad de la cancha, Michel y Gerson fueron a disputar una pelota dividida y el volante central de Gremio levantó la suela de su botín derecho que impactó contra el tobillo del mediocampista visitante. El límite entre pisotón y planchazo fue muy fino y, tras revisarlo con varias repeticiones, Pitana decidió sólo amonestar a Michel.





En el segundo tiempo, otra vez Gabriel Barbosa cayó en offside y el asistente Hernán Maidana le anuló al grito por posición adelantada.