La comparsa del “Rayo” presentó "Universo Ará Berá"

Miércoles, 02 de octubre de 2019

Ese es el tema elegido para la edición 2020 de los Carnavales Oficiales Correntinos. La presentación se realizó este martes en una conferencia de prensa realizada en el salón Pocho Roch, y estuvo a cargo de la presidenta de la comparsa, Cecilia Sosa Borjas, el director general, Matías Pisera y la directora de coreografía, Marta Moncada.



Por su parte el Secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano indicó, “Estamos muy contentos que una de las comparsas principales de la ciudad elija nuestro salón para poder presentar su tema del 2020” y destacó el acompañamiento para cada una de las comparsas y agrupaciones.



Universo Ará Berá es el nombre del tema elegido por la comparsa Ará Berá, el que fue presentado en una conferencia de prensa ofrecida por sus principales autoridades en el salón Pocho Roch. La cita contó con el acompañamiento del secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, entre otros funcionarios municipales, además de comparseros.

“Estamos muy contentos que una de las comparsas principales de la ciudad elija nuestro salón para poder presentar su tema del 2020. Nosotros desde la Municipalidad estamos siempre acompañando y apoyando, dando continuidad a lo que se ha mostrado desde que inició esta gestión, una actitud permanentemente y amigable con las comparsas y los comparseros”, expresó Hugo Calvano, secretario de Coordinación de Gobierno.

El funcionario agregó que “terminamos de vivir la semana del comparsero, tuvimos la fiesta, también de la presentación de la comparsa Copacabana, continuando así con esta impronta que el intendente Tassano y el gobernador Valdés le han dado al Carnaval, que pasó a ser una política de Estado, en la cual podemos entender que todo esto que genera es una posibilidad de desarrollo económico y turístico, y eso representa más trabajo para los correntinos”.

Calvano indicó que la expectativa “es que el Carnaval siga creciendo”, destacando que “desde que asumió la gestión municipal se han dado pasos enormes y se han sentado bases sólidas para esto”, recordando la derogación de la ordenanza que prohibía que los carnavales terminaran en cierta parte del año, y lo que impedía planificar a futuro

“Ahora tenemos ya el Carnaval con todas las fechas previstas para las próximas cuatro ediciones, ya se pueden generar las ventas, las agencias de turismo y las comparsas pueden proyectar y planificar, y esto se ve. Se sienten respaldados y apuestan a agregarles calidad, como los equipos técnicos que van incorporando, una apuesta de enorme calidad para la fiesta siga creciendo, se siga desarrollando, y siga siendo lo que es: un gran hecho cultural con potencial turístico y desarrollo económico de los correntinos”, expresó Calvano.



CARNAVAL 2020



Por su parte, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco, manifestó que “ya se empieza a mover de vuelta el Carnaval, cada comparsa lanza su tema, los comparseros empiezan a danzar, así que estamos acompañando desde la Municipalidad con las mejores expectativas para lo que va a ser la fiesta que se viene”.



“Estamos trabajando para que cada edición supere a la anterior, competimos siempre contra nosotros mismos por mejorar, para que el Carnaval de Corrientes siga creciendo en sus dos expresiones: barrial y oficial, así que poniendo todo para que vivamos la mejor edición en este 2020”, agregó Lorenzo Brisco.

En tanto que la presidenta de Ará Berá, Cecilia Sosa Borjas, expresó su agradecimiento “al intendente Eduardo Tassano y a todo su equipo, porque nos hemos sentido siempre acompañados ante cualquier proyecto que hemos presentado, y esto que están viendo hoy es una muestra más del apoyo que tenemos”.

En cuanto al tema elegido: Universo Ará Bera, Sosa Borjas manifestó que “es un tema que lo comenzamos a ver los últimos días del carnaval que pasó, Salió como una idea de poder motivar a los comparseros de ciertos juegos que vamos a hacer, y de a poco se fue gestando, por lo que creo que va a ser un éxito en el Carnaval que viene”.



UN ADELANTO



El director general de la comparsa, Matías Pisera, si bien no quiso abundar en detalles respecto al tema, cuya presentación artística se dará a conocer próximamente, adelantó que será de una estética similar al 2019, que permita capacidad de juego con los comparseros, jugando también con la ciencia ficción. “Nos apasiona la fantasía, mostrar un universo que no existe”, indicó.

“Vamos a mostrar una comparsa futurista, renovada, con una estética que se ve en los colores y que apunta a un carnaval del futuro. Será un comic, basado en una historia del futuro, donde la tierra se queda sin mañana, y hay que salir a buscar afuera, en el universo, lo que no pudimos conservar y cuidar”, contó Pisera.

Cabe señalar que también se encontraban presentes en la conferencia de prensa el Subsecretario de Turismo, Juan Pedro Picasso, y el subsecretario de Cultura, José Sand, además de otros funcionarios municipales de esas áreas.



COPACABANA



El domingo en el Parque Cambá Cuá, la comparsa Copacabana presentó la temática que tendrá en los Carnavales 2020, y anunció una marcha inédita a estrenar. El tema elegido para el próximo año será “Copacabana 60 años de una pasión”.

La presentación fue una fiesta de lanzamiento en el parque Cambá Cuá, en el lugar se dio a conocer su samba enredo y marchinia, con un gran espectáculo de esta histórica representante del carnaval correntino y con un cierre a puro samba enredo.

En la oportunidad estuvieron presentes, Marcelo Tuning, la Embajadora Nacional del Carnaval, Valeria Alarcón, y el cuerpo de baile de la comisión de frente de la comparsa. Acompañaron, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes del municipio, Gustavo Lorenzo Brisco, de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano y los subsecretarios de Turismo, Juan Pedro Picasso, y de Cultura, José Sand.