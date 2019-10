Encuentran muerto y atado con alambres a conocido abogado de Sáenz Peña

Miércoles, 02 de octubre de 2019

Un abogado identificado como José Francisco Domínguez, de 60 años, fue hallado muerto hoy en su domicilio de calle 10 entre 23 y 25 de la localidad chaqueña de Sáenz Peña. Domínguez se encontraba atado de pies y manos con alambre.







Pablo Domínguez de 32 años, hijo del fallecido, expresó que se habría hecho presente en el domicilio de su padre hallándolo sin signos vitales. La víctima era abogado y se desempeñaba como representante de una compañía de seguros.



El fiscal de Investigación Penal N° 3 Dr. Marcelo Fabián Soto reveló a N9 que el hombre falleció hace un par de horas “pero esto se confirmara una vez que estén los resultados de la autopsia”.



Además, según testigos de la zona anoche se habría escuchado unos disparos. Para finalizar Soto contó que "las puertas del hogar estaban sin llave".



El Fiscal Marcelo Soto dijo que "por el momento no hay ninguna conjetura por lo que me dicen los forense estaba atado pero me van a poder determinar luego de la autopsia correspondiente".



Domínguez llevaba "muerto por varias horas" y se debe esperar a la autopsia para que "podamos establecer si hay un golpe en la cabeza o un disparo o producto de un estrangulamiento", sostuvo.



"Por lo que encontramos en la escena del crimen pueden ser dos personas o más, no sabemos porque la vivienda estaba sin llave por la parte delantera y sin llave por la parte trasera", agregó.



Por último aclaró "todas las demás conjeturas, si tenía deuda con un cliente u otra será materia de investigación".