Nación y Provincia incorporan Saberes Digitales y nuevas tecnologías

Miércoles, 02 de octubre de 2019

Con el objetivo de garantizar una educación inclusiva e igualitaria, se entregaron a establecimientos de toda la provincia, impresoras 3D, kits del programa Saberes Digitales e instrumentos musicales. En la oportunidad, se pusieron de relieve las inversiones y obras que se llevan adelante en Corrientes, con el pleno acompañamiento del gobierno nacional.





Mediante el trabajo articulado entre Nación y Provincia, se concretó esta mañana en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, el acto de entrega de 150 impresoras 3D, kits del programa Saberes Digitales con elementos informáticos, e instrumentos musicales para escuelas correntinas, con el objetivo de desplegar acciones de formación y distribución de recursos didácticos y equipos técnicos para garantizar una educación de calidad, inclusiva e igualitaria en oportunidades para todos los estudiantes de la provincia.



El acto fue encabezado por la ministra de Educación, Susana Benítez, junto al secretario general del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció y la directora de Enseñanza Secundaria, Práxedes López



Las acciones fueron ejecutadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación de Corrientes y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.



En el acto se entregaron 150 impresoras y kits de elementos “saberes digitales” para la formación profesional para escuelas técnicas e instituciones de educación superior con tecnicaturas. En total fueron 6 escuelas que recibieron los kits de robótica.



La distribución tiene un total de 5.000 impresoras 3D que abarca a toda la educación técnica del país.



En detalle, recibieron las impresoras 3D 105 instituciones educativas de la provincia, distribuidas en 31 escuelas técnicas, 12 agrotécnicas, 19 Centros de Formación Profesional (CFP) y 44 institutos superiores con ofertas de educación técnica y del Programa Federal de Enfermería (Pronafe).



Con la incorporación de estos equipos se busca fortalecer todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y con la formación para el trabajo.



Además, se entregaron instrumentos musicales a través de otra área del Ministerio de Educación en el mismo acto.



En este contexto, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Técnico-Profesional, realizó previamente al acto, jornadas de capacitación en impresión 3D, destinadas a docentes de escuelas técnicas, agrotécnicas, Unidad de Cultura Tecnológica (UCT), institutos superiores con ofertas de tecnicaturas técnicas, instructores de formación profesional y equipos técnicos de las direcciones de Nivel Secundario, Superior y de Ciencia y Tecnología.



Ministra Susana Benítez



Al momento de tomar la palabra, la ministra de Educación, Susana Benítez, expresó que los jóvenes “son nuestra mayor preocupación y ocupación” y que la educación no solo genera cambios a largo plazo, sino también en lo inmediato.



“No es la primera vez que vemos a nuestros chicos trabajando con complejos equipamientos tecnológicos, ellos nos enseñan y producen cambios a los docentes y viceversa”, puntualizó Benítez.



Luego de agradecer al Gobierno Nacional por las herramientas otorgadas, la ministra enfatizó que los ejes prioritarios de la gestión provincial son la inclusión y modernización. “Con esto hablamos de educación pública y de calidad, que los chicos de todos los niveles puedan acceder a estos instrumentos y puedan desarrollar lenguajes tecnológicos, artísticos y musicales. Competencias muy demandadas por la sociedad actual”, sostuvo al respecto.



En este contexto, Benítez resaltó que “Corrientes es una ciudad con alto potencial cultural y por eso debemos preservarlo a través del trabajo en las escuelas en el desarrollo de lenguajes tecnológicos, robótica, música y arte”, y además consideró que para que la Provincia siga generando jóvenes participativos “es importante formar a los docentes en estos saberes”.



Asimismo, la ministra reconoció la importancia de la Dirección de Educación Técnica Profesional y a la Dirección de Política Socio Educativa por ser “los gestores para que estos lenguajes lleguen a las escuelas públicas”.



Por último, la titularde la cartera educativo subrayó que “la educación moderna e inclusiva abre las puertas para que los alumnos tengan un excelente nivel”.



Orlando Macció



El secretario general del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció, al expresar sus conceptos dijo que " la educación no es un fin, sino un medio para que todo aquel que pase por las aulas salga y permanezcan en mejores condiciones que si no las hubiesen transitado”.



Y destacó como otra de las premisas la planificación estratégica como base del crecimiento. “En eso está embarcado el gobernador Gustavo Valdés, junto a todo su gabinete y el ministerio de Educación”, manifestó.



Tras poner de manifiesto el esfuerzo compartido entre Nación la Provincia y los municipios, en pos de una educación de excelencia, Macció se dio tiempo para detallar las obras que se llevan adelante en Corrientes, con el acompañamiento de la gestión del presidente Mauricio Macri.



En ese sentido comentó que en Corrientes, actualmente se ejecutan 107 obras de infraestructura en escuelas, por un monto superior a los 1.500 millones de pesos, 86 de las cuales ya están finalizadas y que benefician a más de 22 mil alumnos en toda la provincia.



En jardines de infantes se realizan 85 obras, con una inversión de más de 480 millones de pesos, 36 finalizadas y 9 en ejecución.



Además de inversiones en escuelas rurales, escuelas técnicas, en ambos casos por montos de más de 100 millones de pesos.



Y puso de relieve que en la provincia son 456 escuelas las que ya se encuentran conectadas a internet, alcanzando a más de 140 mil alumnos.



"Les pido que sigamos trabajando todos juntos por una educación de calidad porque nos merecemos la mejor educación en Corrientes y en el país", finalizó señalando Macció.



Estimular la creatividad de los alumnos



La directora de Nivel Secundario de la Provincia, Práxedes López, aseguró a su turno que “cuando se estimula a los alumnos se pueden hacer muchísimas cosas porque la creatividad es constante” y expresó que “para nosotros es un gran honor recibir y entregar este equipamiento que son las impresoras 3D”.



En ese sentido explicó que se capacitó a todas las instituciones educativas beneficiarias para que puedan trabajar en forma inmediata, a pesar que algunos que se encontraban presentes ya venían trabajando, como la Escuela Técnica “Bernardino Rivadavia”.



Especificó que “lo hacemos desde un fondo permanente del INET”, y pasó a resaltar que “no es lo único que estamos recibiendo, ya que hay 6 escuelas seleccionadas con este kits de saberes digitales, que después del acto van a ser capacitados para que puedan empoderarse. Hoy los saberes digitales atraviesan la educación, los alumnos desde niños deben trabajar con la robótica y la programación”.



Saberes Digitales



Alejandro Palestrini, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) explicó que el programa Saberes Digitales tiene como fin incorporar contenidos de robótica, programación y saberes computacionales a la educación pública. Con vistas a ese objetivo es que se dota a las escuelas de distintos dispositivos tecnológicos, como las impresoras 3D, para que los alumnos experimenten con ellas y puedan darle “nuevas funciones”.



“Queremos que en las escuelas puedan diseñar e imprimir sus propios objetos en 3D, que no solo se queden con la teoría sino que entiendan cómo funciona mediante la práctica”, declaró Palestrini”.



Presencias



También se hicieron presentes en el acto: el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del INET, Leandro Goroyesky; legisladores provinciales y nacionales, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial; el referente del Área de Robótica del INET, Alejandro Palestriní; el responsable del Área de Formación y Capacitación Docente del INET, Judith Schneider; la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela; autoridades municipales, directores y miembros del gabinete del Ministerio de Educación, supervisores, rectores de escuelas técnicas, docentes, profesores, alumnos y estudiantes.