La facturación in-situ de la DPEC se extiende por Capital

Miércoles, 02 de octubre de 2019

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) proseguirá en este mes de octubre con la modalidad de FACTURACIÓN IN-SITU. De manera progresiva los usuarios de Capital recibirán en su domicilio la factura al mismo tiempo que se registra la lectura de su medidor.



La implementación de esta modalidad en Capital se llevará a cabo en forma gradual hasta alcanzar a todos los usuarios; y luego, paulatinamente, se extenderá a los usuarios de toda provincia.



Esta factura podrá ser abonada en los mismos lugares y con las formas de pago habituales. Si por cualquier razón la factura no es generada con esta nueva modalidad, la recibirá posteriormente por correo, con el modelo anterior. Ante cualquier duda o consulta, las oficinas comerciales de la DPEC disponen de una isla de información, donde los usuarios podrán recibir información adicional.



Barrios Nicolini, Ex Aero Club, San Martín y Güemes



Los siguientes lugares recibirán desde la primera semana de octubre la modalidad de facturación en el momento y lugar en que se realiza la lectura del medidor:



RUTA Nº 936: 1000 VIV. MANZANAS "A" A LA "T"



RUTA N° 941: 328 VIV. DEL EX AERO CLUB.



RUTA N° 955: 368 VIV EX A. CLUB NORTE Y SUR, 32 VIV, CENTRO COMERCIAL DR. NICOLINI, 16 VIV.



RUTA N° 976: P. ALBARRACIN 2400 AL 2699, MBURUCUYÁ 2500 AL 2799, GOYA 2500 AL 2699, DR.FITS SIMON 2500 AL 2999, J.HERNÁNDEZ 1300 AL 2599, SANTA LUCÍA 1400 AL 1699, CURUZÚ CUATIA 1400 AL 1699, CALINGASTA 2300, CRUZ DEL EJE 2200, NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN 2500 AL 2799, NORMANDÍA 2800



RUTA N° 986: 300 VIVIENDAS MANZANAS A1,A2,A3, B1,B2,B3,B4, C1,C2, D1,D2.



RUTA N° 991: R. GUTIERREZ 2400 AL 2599, B° CODEPRO, V. GOMEZ 2400 AL 2599, GUTEMBERG 2400, TENIENTE CUNDOM 1300 AL 1599, LA PAMPA 1300 AL 1699, NEUQUEN 1300 AL 1499.



RUTA Nº 1004: MEDRANO Y C. CORRENTINOS 11 MKS. B° GUEMEZ MZS 32, 33, 34, 35, 36, 37, EL DORADO MZ 1.