Wanchope: “River entrena para simular faltas”

Miércoles, 02 de octubre de 2019

El delantero de Boca terminó muy enojado con Raphael Claus y lo manifestó en conferencia de prensa. “El arbitraje influyó en el resultado”, agregó.





No es la primera vez que se escucha pero toma mayor dimensión al pronunciar la frase un futbolista de Boca instantes después de un Superclásico: “Comenzamos con el penal y siempre esa duda que nosotros sabíamos que tanto Borré como De la Cruz y Palacios se entrenan para simular esas faltas y casualmente hoy no protestaron el penal y se lo dieron igual. Sabíamos que en todas las fases tuvieron un penal y hoy se dio de vuelta” declaró Ramón Wanchope Ábila tras la derrota en el Monumental y la polémica que se generó por el penal que abrió la serie mucho antes de lo imaginado por todos.





El delantero volvió a ser titular después de más de un mes afuera de las canchas por lesión y al igual que todo Boca estaba muy enojado por el arbitraje del brasileño Raphael Claus y así lo expresó en conferencia de prensa.



“Se mide con distinta vara las patadas y las infracciones. Obvio que el arbitraje influyó en el resultado. Un penal que no lo reclama nadie y solamente él va y lo revisa y siempre hay alguien en el VAR que llama. Se ve que están con crédito en el teléfono porque llaman siempre y se revisa todo. Es complicado porque cambia el trámite del partido. Empezar de esa forma te predispone de otra manera”, se quejó el delantero que de todas formas se mostró esperanzado en poder revertir la serie en la Bombonera.