Casemiro salvó al Real Madrid ante Brujas

Miércoles, 02 de octubre de 2019

El brasileño empató el partido con un cabezazo sobre el final ante el conjunto belga, que ganaba 2-0 en el Bernabéu. Los de Zidane siguen sin ganar.





Real Madrid se salvó de la segunda derrota seguida en la fase de grupos de la Champions League al igualar 2-2 ante el Brujas en el estadio Santiago Bernabéu, gracias al brasileño Casemiro, autor del empate a falta de cinco minutos para el final.



Los belgas sorprendieron con un doblete de Emmanuel Dennis, quien definió a los 10 de la primera etapa tras un mano a mano con Thibaut Courtois. A los 39, el delantero nigeriano aprovechó un error en un pase de Luka Modric para marcar el 2-0 que enmudecía al equipo de Zinedine Zidane.



El Brujas, pese al asedio del Real Madrid, casi marca el tercero, pero no no pudo y lo pagó caro.



Sin embargo, Sergio Ramos se encargó de recortar distancias de cabeza a los 55 minutos y Casemiro completó el empate con otro cabezazo (85), para impedir otra caída del Real Madrid, que hubiese complicado su futuro en la Champions.



“No fue el resultado que esperábamos, sobre todo jugando en casa”, dijo el brasileño al término del encuentro. “Es complicado remontar dos goles. Ellos han llegado dos veces y han metido dos goles. Me quedo con lo bien que hemos reaccionado en la segunda mitad”, agregó el héroe blanco.



Tras la dura derrota contra el París Saint Germain (3-0), el Real Madrid logró rescatar un punto agridulce, después de haber vivido todo el partido por detrás en el marcador, ante un Brujas que terminó con diez jugadores por la expulsión de Ruud Vormer (85).



El empate, sin embargo, no le sirve para que el Real Madrid salga del fondo de la tabla del Grupo A, que despierta temores en la Casa Blanca a poder quedarse en la fase de grupos de la competición continental, algo que no le ha pasado nunca al Merengue.



En la próxima fecha, los de Zidane visitará en Turquía al Galatasaray, el próximo 22 de octubre.