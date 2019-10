Roberto Lavagna inicia una mini gira por Córdoba y Santa Fe

Martes, 01 de octubre de 2019

El candidato a presidente de Consenso Federal compartirá una parte de las actividades con su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey. El miércoles ambos se reunirán con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti





Roberto Lavagna prefiere evitar las polémicas. Por eso no salió a responder en persona una frase de Sergio Massa que cayó muy mal en Consenso Federal y que generó la réplica de los principales dirigentes del espacio a través de las redes sociales. El malestar se expandió por las arterias del lavagnismo pero no le movió el amperímetro al economista.



“A los 4 millones de argentinos que votaron otras opciones, estamos obligados a ir a buscarlos. Hoy es importante explicarle al votante de Lavagna que es un voto perdido”, sostuvo Massa en una entrevista con La Capital. Al líder de Frente Renovador le respondieron el jefe de campaña, Armado Torres y los candidatos a diputados por la lista bonaerense, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodriguez. El último fue el más duro. Utilizó el mote de “ventajita” para referirse al candidato a diputado nacional del Frente de Todos.



La frase generó revuelo en el lavagnismo. Molestó. Pero no tanto como para desenfocar al ex ministro de su objetivo: juntar votos desencantados con la gestión del Presidente en los principales distritos electorales del país.



El candidato a presidente de Consenso Federal comenzará su recorrida este martes en tierras cordobesas donde participará del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), al que también asistirá el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Por la tarde tendrá una reunión con jóvenes ingenieros y participará de una charla con alumnos de Ciencias Económicas de la Ciudad Universitaria de Córdoba. Dos ambientes bien diferentes para convencer a diferentes sectores de la sociedad y a votantes de distintas edades.



Al mismo tiempo, Juan Manuel Urtubey se sumará a Margarita Stolbizer y Eduardo “Bali” Bucca en una recorrida por Junín, provincia de Buenos Aires. La líder del GEN participa poco de la campaña después de su enojo con Lavagna en el cierre de listas. En esta oportunidad acompañará al candidato a gobernador en la misma localidad donde Macri aterrizó ayer buscando consolidar su voto en la provincia. En Consenso Federal saben que debe redoblar los esfuerzos para poder aumentar la cantidad de votos que consiguieron en las PASO. Debe ser un trabajo en conjunto y sin fisuras.



La fórmula presidencial de Consenso Federal volverá a reunirse con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti

El miércoles por la mañana Lavagna y Urtubey se reunirán con el gobernador cordobés Juan Schiaretti. El encuentro es institucional, como todos los que han protagonizado en los últimos meses. El mandatario sigue siendo prescindente en esta elección y recibe a todos los candidatos sin importar el partido al que pertenezcan.



La foto le servirá a Schiaretti para espantar los rumores de una posible alianza con Alberto Fernández para sumarse al Frente de Todos. El dirigente cordobés hace equilibrio en el nuevo mapa del peronismo y encuentra en la boleta corta de Hacemos por Córdoba el salvoconducto para evitar inclinar la balanza a favor de algún candidato. Además, la lista de legisladores le permite fortalecer el poder autónomo del peronismo cordobés.



En la tarde del miércoles la dupla presidencial asistirá a la Facultad de Derecho y a la Bolsa de Comercio para formar parte de disertaciones en el marco de la campaña electoral. También participarán de una recorrida en la capital junto a los candidatos locales de la fuerza política.



El jueves, en el final de la mini recorrida, el ex ministro de Economía visitará San Nicolás, Pergamino y Rosario. Dos de las ciudades más grandes del interior bonaerense y la localidad más importante de Santa Fe, donde el socialismo que lidera su socio Miguel Liftchitz sigue teniendo un importante acompañamiento.



Lavagna compartirá actividades con el candidato a gobernador de Consenso Federal, Eduardo

En este tramo de la campaña Lavagna buscará apoyos en los centros urbanos más grandes del interior, donde Macri supo ser fuerte en las últimas elecciones pero quedó debilitado en las PASO del 11 de agosto. Para el economista las posibilidades del Presidente de reelegir son nulas por lo que aspira a poder quedarse con un porcentaje de sus votos.



El radicalismo no fue el único espacio político que quedó contento el domingo después de la elección en Mendoza. En Consenso Federal se quedaron conformes con la performance del diputado nacional José Luis Ramón, que creció poco más de un punto entre las PASO y las generales, y se quedó con cerca 94 mil votos.



La fuerza política que quiere romper la grieta busca ampliar su margen de votos con una campaña concentrada en los cinco distritos electorales más importantes del país: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La limitación de recursos económicos los obliga a jugar fuerte en las ciudades donde hay mayor cantidad de habitantes. Por eso cada pequeño triunfo -como el crecimiento de Ramón en la elección - son noticias que dan un aire nuevo y renuevan las ilusiones.



En paralelo con la campaña, en el lavagnismo esperan con ansias los debates presidenciales. Ya preparan el discurso del ex ministro para cada uno de los temas que deba abordar. Apuestan a que su solidez argumental lo deje bien parado en el intercambio de opiniones con el resto de los candidatos a presidente. En Consenso Federal se aferran a la moderación como una forma de transitar la campaña pero no pierden las expectativas de poder crecer. Pelean con el fin de consolidar una tercera vía en el nuevo mapa de la política nacional.