Sin lluvias y con viento, se cumple el séptimo día de incendios

Martes, 01 de octubre de 2019

En el séptimo día desde el inicio de las llamas, los incendios en las sierras cordobesas comenzaron a menguar anoche y durante la madrugada, luego de que personal de Bomberos y de Defensa Civik lograra contener algunos focos como los de Mina Clavero, La Cumbre y Villa Giardino, entre otros sitios.



Sin embargo, el fuego continuaba en varias localidades a raíz de la persistencia del viento y el calor en los sitios dónde se detectaron los siniestros.



“El #IncendioForestal de #MinaClavero esta controlado y 80 Bomberos continúan trabajando en la zona afectada. En Las Palmas #Salsacate, quedan 2 frentes de fuego de unos 500 mts c/u. No llovió en ninguno de los 2 sectores. La tarea por el control total es incesante”, informó en su último tuit la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno provincial.



Por su lado, las autoridades realizaban en las últimas horas una “guardia de cenizas” en las áreas de La Cumbre y Villa Giardino. Así lo consignó el secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes provincial, Claudio Vignetta, quien aseguró que el fuego estaba controlado en un 95 por ciento.





Mientras tanto, aún no se pudo apagar el foco de el paraje Las Palmas, ubicado en la localidad de Salsacate. “Queda un frente en el oeste y otro en el norte. Los bomberos retomaron las tareas a las 2.30 y si continúan las bajas temperaturas y disminución de vientos, puede que lo contengamos en las primeras horas de esta mañana”, afirmó Vignetta, en diálogo con Cadena 3.



En Traslasierra, el incendio se expandió desde Villa Cura Brochero al dique La Viña. Una de las zonas con mayor riesgo por estos momentos es la turística Nono.



Santa María de Punilla, Villa Ciudad de América y Los Reartes registraban también algunos siniestros activos de menor intensidad durante la noche del lunes, aunque ya estarían extinguidos.





Según indicó la prensa local, en las localidades serranas hubo más de cien personas evacuadas y autoevacuadas por el avance de las llamas, aunque muchas de ellas ya regresaron a sus hogares.



"Sigue activo el incendio, muy complejo. Ojalá lo podamos contener este martes, pero no será fácil. Si para el viento y baja la temperatura, podría ser factible”, afirmaba anoche el secretario Claudio Vignetta.



De acuerdo al sistema nacional del fuego, no hay una estimación precisa de hectáreas quemadas, pero se espera que la superficie sea “grande”.



En cuanto a las responsabilidades, el domingo por la tarde fue detenido un hombre de 56 años acusado como presunto autor del incendio forestal iniciado en Buena Vista, Salsacate. Sobre el resto de los focos, continúan las investigaciones,.