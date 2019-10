Horóscopo para hoy 1 de octubre del 2019 Martes, 01 de octubre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Amor: Buscarás llegar a la paz de tu hogar para descansar, pero solo encontrarás conflictos. Trata de mantener la calma.



Riqueza: Entrarás en serias discusiones con pares laborales que demostrarán no ser dignos de tu cariño y confianza.



Bienestar: No puedes obviar las necesidades de la personas que te rodean simplemente para procurar la satisfacción de las propias. Abre tu corazón.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Procura solucionar los inconvenientes que experimentarás en la jornada de hoy mediante el dialogo de manera exclusiva.



Amor: La infidelidad es algo que deberás evitar si pretendes mantener una relación estable. Analiza que buscas realmente.



Riqueza: Te sentirás pleno de energía y ávido de enfrentar retos en la jornada. Excelentes perspectivas para el día de hoy.



Bienestar: No puedes vivir toda tu vida ajeno a las necesidades de las personas que te rodean. Debes entender que no eres el centro del universo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: No permitas que ciertas personas sin escrúpulos jueguen con tus necesidades. Apégate a tus principios morales.



Amor: Viejos recuerdos vendrán a golpear a tu puerta en la jornada de hoy. No permitas que opaquen tu animo del día.



Riqueza: Deberás acostumbrarte al hecho de que existen circunstancias completamente fuera de tu control. Medita tus acciones.



Bienestar: No tiene sentido avocarse a una tarea que sabes es imposible de realizar. Aprende a poner tus metas en relación a tus capacidades.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: La rutina diaria que estás llevando te conducirá directamente a las garras de la extenuación. Hazte un tiempo para descansar.



Amor: No tendrás éxito controlando tus impulsos durante las discusiones que te esperan en la jornada. Precaución.



Riqueza: La suerte te abandonará durante la jornada de hoy. Procura prestar atención extra en tus obligaciones laborales.



Bienestar: Que las experiencias duras que debas atravesar en la vida no forjen la errónea concepción de que todo será siempre así. Ten fe en el mañana.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada más en ella.



Amor: Un amor que creías olvidado resurgirá de entre las cenizas. Avanza con cautela y evalúa si será positivo reanudar la relación.



Riqueza: Aprovecha la jornada para realizar algún juego de azar. La fortuna estará de tu lado a lo largo del día. No la dejes pasar.



Bienestar: No puedes lamentar aquellos errores de tu pasado de por vida. Aprende a disfrutar de cada instante de ella, pues el tiempo que tenemos es limitado.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Jornada de redescubrimientos y replanteos continuos en la que lograrás crecer mucho a nivel espiritual. Aprovéchala.



Amor: No hagas participe a tus familiares de tus conflictos de pareja. Ellos podrían tomar una postura negativa en la situación.



Riqueza: La paciencia que has invertido en ciertos proyectos se verá recompensada con creces en la jornada. Disfrútalo.



Bienestar: No puedes dejar que cada persona que te rodea se imponga por sobre tu voluntad. Debes aprender a defender tus convicciones con firmeza.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Busca actualizar tus conocimientos. Comenzar un curso de capacitación es una buena opción, inscríbete hoy mismo.



Amor: Tienes el encanto necesario para conquistar a cualquiera. Asistirás a una fiesta donde las conquistas serán varias.



Riqueza: A la hora de tomar decisiones trascendentes busca el consejo de personas idóneas en la materia. No te apresures a decidir.



Bienestar: No proyectes tanto ni pienses demasiado lo que vas a hacer, mejor hazlo. Actúa de manera concreta, sin miedos, no te quedes en el intento.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Hoy tenderás a los excesos, sobre todo a la comida. Aprende a controlar tu ansiedad o te llevará al hospital.



Amor: Propone algunos cambios en tu vida que dejen boquiabierta a tu pareja. En definitiva, eso es lo que ella estaba esperando.



Riqueza: No permitas que nadie decida lo que debes hacer con tu dinero. Sólo hazle caso a tu buen olfato para los negocios.



Bienestar: Revisa tus errores y fracasos pasados para no volver a cometerlos. Si eres coherente en tus actos no habrá probabilidades de fracaso.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Ciertas complicaciones de ultimo momento te obligarán a repensar algunos planes que tenias para la jornada.



Amor: No permitas que terceros malintencionados estropeen tu relación. Evita comentarios acerca de tu vida privada.



Riqueza: No puedes tener control sobre absolutamente cada factor que te afecte. Resígnate y delega responsabilidades.



Bienestar: No podrás solucionar ciertos problemas que te atormentaran durante largo tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Todo cambio profundo lleva su tiempo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Aprovecha la jornada para contactarte con familiares con los que hubieras tenido dificultades recientemente.



Amor: Descubrirás en tu pareja una fibra manipuladora hasta ahora desconocida. Manéjate con cautela antes de mencionarlo.



Riqueza: Evita recurrir a la ayuda de pares laborales en la jornada de hoy. Estarás propenso a elegir mal en quien confiar.



Bienestar: Deberás aprender a ser más paciente en lo que a la resolución de ciertos problemas en la vida se refiere. Algunas cosas llevan tiempo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Evita las distracciones porque pueden causarte serios inconvenientes, principalmente el hecho de tergiversar las conversaciones.



Amor: El día se presenta especial para compartir buenos momentos en pareja. Una salida y una cena romántica son buenas opciones.



Riqueza: Que el trabajo no te quite tiempo para los afectos. De nada vale tener mucho dinero pero no tener nadie con quien disfrutarlo.



Bienestar: Deja que tu instinto sea el que te guíe en esta relación. Ya has sufrido demasiado y no tienes ganas de atravesar malos momentos.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Personas con los mismos intereses que tú, llegarán hasta tu vida a través de un familiar. Será el inicio de nuevas amistades.



Amor: No juegues a dos puntas. Porque tarde o temprano descubrirán tu infidelidad y te quedarás sin nada, solo y humillado.



Riqueza: Creas o no en las casualidades, alguien con las mismas ideas que tú aparecerá para proponerte un negocio muy rentable.



Bienestar: No seas tan haragán con las tareas del hogar. Si no te gusta limpiar, consigue alguien que lo haga por ti. Tu casa pide a gritos una limpieza.