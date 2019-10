River y Boca juegan el primer Superclásico en busca de la final

Martes, 01 de octubre de 2019

Por si alguien no lo recuerda, River y Boca jugaron hace un mes por la Superliga un partido que se leyó en su momento como ensayo general para el de este martes a las 21.30, la semifinal de ida de la Copa Libertadores. O como una suerte de PASO, aunque sin consecuencias.



Fue el domingo 1° de septiembre, en el mismo Monumental donde jugarán nuevamente, con transmisión en vivo de Fox Sports. Y aquel 0-0 dejó más elementos para analizar que emociones. Fue un Superclásico para que se entretengan los amantes de la táctica y menos los hinchas. La gran diferencia, ahora, es que hay mucho más en juego. Y que habrá VAR.



Será seguramente ese partido la base sobre la cual tanto Marcelo Gallardo como Gustavo Alfaro, los técnicos, intentarán avanzar casilleros, potenciando virtudes y minimizando las del rival.



Se dijo aquel día y los siguientes que el DT de Boca había ganado por puntos la batalla estratégica. Y fue cierto: planteó el encuentro para que no le convirtieran goles y lo consiguió sin sufrir demasiado, incluso. También se remarcó su actitud ultradefensiva, que le valió el descalificador canto de “equipo chico” que bajó desde las tribunas riverplatenses, llenas de bronca y decepción.



¿Qué hará Gallardo para no volver a caer en aquella telaraña? ¿Repetirá la partitura Alfaro? En principio, el técnico de River sabe que un 0-0 estaría lejos de ser dramático, ya que la serie semifinal se definirá el martes 22 en la Bombonera y los goles de visitante le podrían jugar a favor.



De todas formas, el Muñeco buscará que su equipo logre mayor intensidad y profundidad que ese domingo sin gol, algo que de local le viene costando más que jugando de visitante.



La única movida significativa en cuanto a nombres prevista por Gallardo entre un Superclásico y otro sería el ingreso de Matías Suárez por Lucas Pratto, con lo que podría ganar en movilidad. La clave de River en ataque de un tiempo a esta parte está más en el mediocampo (Nacho Fernández, Exequiel Palacios y Nicolás de La Cruz) que en los delanteros, quienes no vienen convirtiendo seguido. También puede ser clave el aporte ofensivo del lateral Milton Casco, pero nada de esto es sorpresa.



De Alfaro se puede esperar más que el blindaje defensivo con el que viajó al Monumental. Tendrá de hecho otras variantes en cuanto a nombres. Recuperados Wanchope Ábila y Mauro Zárate, aunque sin confirmar si jugarán de entrada, ofrecen mayor peso en ataque. Sí se sabe que le dará lugar de entrada a Bebelo Reynoso, un volante zurdo de buena pegada y habilidad.



¿Qué hicieron River y Boca en el mes que siguió al 0-0 de Núñez? Jugaron tres partidos cada uno por la Superliga. River explotó ante Huracán con un 4-0 de visitante (goles de Casco, Nacho Fernández, Palacios y De La Cruz), tropezó luego en su casa ante Vélez (perdió 2-1, el tanto lo hizo Nacho, quien además desperdició un penal), pero transformando al arquero rival Lucas Hoyos en enorme figura, y luego superó con suplentes al Gimnasia de Maradona en La Plata, con goles de Carrascal y Scocco. En síntesis: dos triunfos y una derrota; 7 goles a favor y 2 en contra.



Boca, en tanto, venció 1-0 a Estudiantes como local (gol de Reynoso) y 2-0 a San Lorenzo de visitante (Lisandro López y Hurtado), para después empatar 1-1 ante Newell’s en la Bombonera (tanto de Izquierdoz). Resumen: 2 triunfos y un empate; 4 goles a favor y 1 en contra.



¿Prevalecerá la intensidad de River o el blindaje de Boca? ¿Los volantes del local o el juego aéreo de la visita? ¿Tal vez algún elemento que se salga del guión? River y Boca salen otra vez a la cancha y ningún Superclásico es igual a otro.







Probables formaciones



Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola o Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez es el probable equipo titular que parará Marcelo Gallardo en el campo de juego.





Esteban Andrada; Marcelo Weigandt o Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone; Sebastián Villa o Franco Soldano, Emanuel Reynoso o Mauro Zárate, Alexis Mac Allister; Wanchope Ábila o Franco Soldano sería la formación del Xeneize para la primera semifinal.



Quien avance a la final se enfrentará al ganador de Flamengo-Gremio. Los conjuntos brasileños jugarán la ida el miércoles 2 de octubre en Belo Horizonte y la vuelta, el 23 de octubre, en Río de Janeiro.