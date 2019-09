La justicia archivó una denuncia contra Messi Lunes, 30 de septiembre de 2019 Un ex empleado de su fundación lo acusaba por haber defraudado a Hacienda Pública. Eran fondos que el delantero debía utilizar para acciones sociales.



La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, presentada por un ex empleado que lo acusaba de delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales, anunció este lunes la Audiencia Nacional.



En su decisión sobre el “sobreseimiento libre y archivo de la denuncia“, la jueza al frente del caso explicó que “la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas, sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo” por parte del denunciante, indicó el alto tribunal madrileño en un comunicado.





La denuncia había sido presentada en junio por Federico Rettori, un argentino que trabajó para la Fundación Messi y reside en la isla de Mallorca.



Estaba dirigida contra el astro argentino del FC Barcelona, su padre Jorge, su hermano Rodrigo y “todas aquellas personas, aún no identificadas, que de una u otra manera hayan administrado o gestionado fondos en la Fundación Leo Messi”, según el texto, consultado por AFP.



Según la denuncia, los fondos recibidos “originalmente debían ser destinados a acciones sociales, y en cambio, fueron desviados a otro tipo de actividades privadas o cuentas distintas a las declaradas por dicha Fundación”.



El año pasado, Rettori había presentado una denuncia en Argentina por hechos similiares. Según fuentes judiciales, la demanda dio lugar a la apertura de una investigación preliminar, pero de momento ni Lionel Messi ni su padre han sido imputados.