Lanzaron una versión digital del DNI para llevar en el celular

Martes, 01 de octubre de 2019

El anuncio se hizo este mediodía. En qué consiste y cómo funciona? el servicio estará habilitado en 10 o 15 días.



Se anunció la versión digital del DNI que tendrá la misma validez legal que su equivalente físico. Para obtenerla será necesario contar con la app Mi Argentina y un nuevo DNI. En la app Mi Argentina también se puede tener la Licencia de Conducir digital así como las Cédulas de Identificación del Vehículo (verde) y de identificación para Autorizado a conducir (azul). Además, es posible realizar otros trámites por esa vía.



El anuncio lo hicieron este mediodía el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, y Juan José D’Amico, director del Registro Nacional de las Personas, junto con el vicejefe de Gabinete y secretario de Gobierno de Modernización, Andrés Ibarra. “Como lo hicimos con la Licencia de Conducir, ahora el DNI se podrá llevar en el celular para facilitar los trámites de todos los días, siendo el primer país de la región en hacer este tipo de desarrollo", remarcó el funcionario durante el anuncio.

El DNI tendrá la misma validez que el físico, no reemplazará al otro sino que lo complementará. Y no será obligatorio hacer este trámite.

Esta opción de DNI digital estará disponible para todos los argentinos o extranjeros con residencia que vayan a tramitar el nuevo DNI desde que entre en vigencia la normativa que será dentro de unos 10 o 15 días, según dijeron a Infobae desde Modernización. Además, se requiere descargar la aplicación Mi Argentina, tal como se mencionó anteriormente.



Qué es Mi Argentina

Se trata de una plataforma que cuenta con más de 2,4 millones de usuarios, desde donde se puede acceder a diferentes servicios del Estado. Se pueden iniciar trámites, sacar turnos, recibir información personalizada y, como ya se mencionó, guardar ciertos documentos en formato digital.

Cómo obtener el DNI digital

1. Hay que ir hasta un Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, Centro de Gestión y Participación (CGP), Registro Civil o Consulado, en caso de residir en el exterior, para tramitar un nuevo ejemplar.

2. Antes de finalizar el trámite se le va a pedir a la persona una dirección de correo electrónico donde recibirá el código de activación.



3. El correo electrónico para activar el DNI en tu celular contiene el código que inicia el proceso de descarga del DNI en la aplicación Mi Argentina, que se puede descargar sin costo en el móvil (iOS y Android). Este código tendrá una vigencia de 24 horas.



4. Al hacer click sobre ese código desde el celular, la persona será redireccionada a la aplicación Mi Argentina donde, dentro de la sección Mis trámites, están los términos y condiciones de uso. Una vez que se leyó esta documentación y se aceptaron las condiciones, entonces se podrá continuar con el trámite.



5. Luego, dentro de la sección Mi Billetera hay que hacer clic en el botón "DNI en tu celular”. Habrá que crear una clave numérica que se va a utilizar para ingresar al DNI en el celular cada vez que sea necesario.



6. Una vez generada la clave, comenzará la descarga del DNI en la aplicación Mi Argentina. Y de ese modo se logrará tener el documento en el celular.



Aquí, algunas preguntas y respuestas en relación a este anuncio, que hizo circular el gobierno por medio de un comunicado:



1. ¿Qué es el DNI en tu celular?

Es un DNI que se porta en un teléfono inteligente, se usa a través de la billetera de credenciales de la aplicación Mi Argentina. Tiene las mismas funciones que el DNI físico.

2. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se acredita la identidad?

Funciona accediendo a la aplicación Mi Argentina. La sola exhibición del mismo acredita identidad, al igual que el DNI físico.

3. ¿Qué validez tiene el DNI en tu celular?

Como es la versión virtual del DNI físico, tiene la misma validez. Al modificar el DNI tarjeta se modifica automáticamente el DNI en el celular.

4. ¿Cómo lo uso? ¿Lo puedo presentar en todos lados?

La sola exhibición es suficiente, tal cual se hace con el DNI tarjeta. La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes será considerada a todos los efectos Documento Nacional de Identidad, teniendo pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados.

5. ¿Puedo votar con el DNI en tu celular?

No. Es competencia de la Cámara Nacional Electoral expedirse y reglamentar dicho uso y todavía no fue previsto por la legislación electoral.

6. ¿Qué medidas de seguridad tiene?

Tiene una clave numérica de acceso que creás al descargarlo; no se pueden hacer capturas de pantallas del DNI y el documento tiene código de lectura electrónica.



A su vez el DNI en tu celular está acompañado de un certificado firmado digitalmente que se instala en tu teléfono la primera vez que lo descargas. Esto es para que no se pueda descargar en dos teléfonos con un mismo código.

7. ¿Quiénes pueden tramitarlo?

Todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros con residencia temporal o permanente vigente mayores de 14 años que realicen un nuevo ejemplar de DNI tarjeta y quieran portar el DNI en su celular junto al resto de sus aplicaciones.

8. ¿Cuáles son los requisitos?

Los mismos que para tramitar un DNI tarjeta. Además, es necesario contar con un smartphone, una casilla de correo electrónico, conexión a internet para descargar la aplicación al móvil y crear una cuenta en Mi Argentina (si es que ya no se hizo previamente) .

9. ¿En qué teléfonos funciona?

El móvil debe contar con sistema operativo Android a partir de la versión 5.0.21 en iOS 11.0.

10. ¿Reemplaza al DNI tarjeta? ¿Es obligatorio realizarlo?

El DNI en el celular es la versión digital del DNI físico, o sea que no lo reemplaza, sino que lo complementa. Se podrá utilizar para cualquier trámite que requiera la verificación de identidad y su tramitación es optativa.

11. ¿Cuál es el costo?

Siempre que se realice y abone un nuevo ejemplar del DNI tarjeta ($300) la descarga virtual es gratuita.

12. ¿Dónde lo tramito?

En cualquier oficina de Renaper, móviles de DNI, CGP o Registro Civil o consulados si residís en el exterior.

13. ¿Se puede tramitar desde otro país?

Si, en todos los consulados argentinos en el mundo.

14. ¿El DNI en tu celular se puede hacer a distancia?

No. El trámite es presencial.

15. ¿Puedo solo tramitar el DNI en tu celular y no la versión tarjeta?

No. El DNI en tu celular se genera solamente si se hace un trámite de DNI tarjeta, y es la versión virtual de ese nuevo documento. Siempre el DNI tarjeta es condición necesaria para tener en DNI en tu celular.

16. ¿Puedo tener en mi celular el DNI de mis hijos?

En esta primera etapa no, pero se prevé para una segunda instancia.

17. ¿Qué pasa si tramito el DNI en tu celular y no me llega el mail con el código de activación?

Podés escribir al número de WhatsApp (011)64369986 que está disponible de 8 a 20 horas todos los días.

18. ¿Qué pasa si expira mi código de activación antes de descargar el DNI?

Hay que escribir al número de WhatsApp (011) 64369986 que está disponible de 8 a 20 horas todos los días para recibir un nuevo código.



19. ¿Qué pasa si dije mal mi correo electrónico y el código le llega a otro usuario?

Según explican en el comunicado oficial, nadie podrá descargar el documento en su móvil si esto ocurre. Para rectificar el correo o cualquiera de las otras consultas, se remite al WhatsApp mencionado anteriormente.

20. ¿Cuánto tarda el proceso desde que lo tramito hasta su descarga?

Si ya tenés descargada Mi Argentina y validada tu identidad, el proceso es muy rápido y vas a poder tener el DNI en tu celular en el día. Si aún no tenés cuenta en Mi Argentina, primero tendrás que crear, activar, validar tu cuenta e instalarla en tu móvil para poder descargar el DNI en tu celular.

21. ¿Qué pasa si olvido mi clave?

Si olvidás la clave de acceso al DNI la podés restablecer con las tres preguntas de seguridad que se definen al descargarlo. Si no recordás tus preguntas de seguridad al WhatsApp de ayuda mencionado anteriormente.

22. ¿Qué debo hacer si extravío o me roban mi teléfono?

Se sugiere bloquear el equipo y la línea llamando al *910, para evitar que lo usen. También es conveniente contactarse con el WhatsApp mencionado con anterioridad (+5491164369986) para revocar la credencial o bien acercarse a cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, CGP o Registro Civil, consulado (en caso de estar en el exterior) para dar de baja el DNI en ese celular y tramitar un nuevo documento. También, desde la web de Mi Argentina se puede cerrar sesión de forma remota y desvincular el dispositivo.

23. ¿Qué debo hacer si cambio mi teléfono?

El DNI en tu celular se vincula de forma única con el teléfono. Por eso, si se va a cambiar el equipo, hay que contactarse por WhatsApp al centro de ayuda para revocar la credencial y también borrar la aplicación Mi Argentina en el móvil que se dejará de usar.

24. ¿Puedo abrir mi DNI en otro celular?

No. El DNI en tu celular está acompañado de un certificado firmado digitalmente que se instala en tu teléfono la primera vez que lo descargas. Solo podrás ver el DNI desde el teléfono donde lo instalaste.

25. ¿Necesito conexión a Internet para mostrar mi DNI en tu celular?

No. Una vez descargado el DNI, la aplicación funciona fuera de línea y lo vas a poder utilizar para acreditar tu identidad aunque no tengas conexión a Internet.

26. ¿Para darlo de baja tengo que ir al lugar donde lo tramité?

No. Puede ser en cualquier Centro de Documentación de Renaper, móviles de DNI, CGP, Registro Civil o consulados si residís en el exterior o escribir al WhatsApp de ayuda +5491164369986.

27. ¿Si pierdo o cambio de celular, lo puedo realizar nuevamente sin tener que hacer un DNI físico?

No. Siempre que se quiera tener el DNI en el celular en un equipo nuevo hay que hacer el DNI tarjeta de forma presencial.