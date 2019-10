Cardozo instó a la población a vacunarse contra el Sarampión Martes, 01 de octubre de 2019 Niños de 12 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral; mayores de 5 años y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida y las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.





El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se refirió a la situación del sarampión, remarcó que Corrientes logró muy buena cobertura en la campaña de 2018 pero, no obstante, dijo que ese trabajo hay que revalidarlo año tras año, por lo que instó a los padres puntualmente, a vacunar a sus hijos.



Según información de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, en lo que va del año se registran a la fecha un total de 11 casos confirmados en la Argentina.



Todos los hospitales y centros de salud de la capital y del interior de la Provincia cuentan con la vacuna Triple Viral, para prevenir esa enfermedad, la rubeola y también las paperas.



"Hay que remarcar a la población la importancia de la vacunación, que todos los niños tengan el calendario completo", dijo el ministro Ricardo Cardozo.



"Recordemos que ya no teníamos casos hace muchos años, pero el hecho de que haya gente que esté en contra de las vacunas ha hecho reaparecer enfermedades que prácticamente estaban desterradas y hoy tenemos casos de sarampión, inclusive en nuestro país", lamentó el titular de Salud Pública e instó: "Hay que vacunarse, recordemos que el sarampión es una enfermedad que puede causar la muerte del paciente".



En esta línea, el funcionario remarcó: "Corrientes logró muy buena cobertura en la campaña de sarampión 2018, pero hay que revalidarla año tras año y por eso instamos a la población a que lleve a sus hijos a vacunar".



QUIÉNES DEBEN RECIBIR LA VACUNA?



- De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéolapaperas).



- Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.



- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.



En este contexto, la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla, se refirió a casos donde cambia el esquema de vacunación y explicó: "Por ahora sólo en caso de cambios en el brote, se cambiara la edad de la vacunación".



Y aclaró que solo en los casos de personas que viajen al exterior, cualquiera sea el destino, deben vacunarse 15 antes de viajar o acreditar las dos dosis correspondientes y, en el caso de los bebés, que por alguna razón deban viajar al exterior, deben recibir una única dosis de la vacuna desde los 6 hasta los 11 meses de vida.