Ricky Martin anunció que él y su esposo volverán a ser padres Lunes, 30 de septiembre de 2019 Ricky Martin El cantante puertorriqueño confirmó la llegada de su cuarto hijo durante la cena anual de la organización Human Rights Campaign, en Washington



El cantante puertorriqueño Ricky Martin reveló en un reciente evento que volverá a convertirse en padre junto a su esposo, el artista Jwan Yosef.

Ricky debutó como padre en 2009, con el nacimiento de sus mellizos Valentino y Matteo. A finales de 2018 informó que él y Jwan Yosef se habían convertido en padres de una niña llamada Lucía y ahora confesó que su familia se agrandará.



El sábado por la noche, en Washington D.C., el artista recibió un premio en la 23a. cena anual de la organización Human Rights Campaign, creada en 1980 para apoyar a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en los Estados Unidos.

Martin fue honrado con el Premio Nacional de Visibilidad HRC por su defensa de los derechos LGBTQ y su filantropía. Al subir al escenario para agradecer el galardón, dedicó unas palabras de amor a Jwan Yosef y habló sobre su familia.



“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida”, expresó al inicio de su discurso.





“Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes”, dijo entre las celebraciones del público.



El cantante no dio más detalles de la llegada del próximo integrante de su familia, como el sexo del bebé o la fecha en que nacerá. Tal como ocurrió en anteriores ocasiones, Ricky volverá a ser padre gracias a un vientre de alquiler.



La familia de Ricky

Aunque Martin y Jwan Yosef revelaron la llegada de su hija Lucía a finales de 2018, fue apenas hasta principios de agosto cuando el cantante boricua mostró por primera vez el rostro de su hija.

“La luz de mis ojos”, escribió el intérprete para acompañar su publicación, aunque ya en anteriores ocasiones había compartido imágenes que daban cuenta de algún detalle de la niña, como su ropa.



Cuando anunció el nacimiento de su hija, Ricky expresó en Instagram: “Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en



padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida”.

Desde el nacimiento de sus mellizos, Martin nunca ocultó su deseo de volver a convertirse en padre, aunque pasó casi una década entre la llegada de sus primeros hijos y la de Lucía.

Además de su trabajo y sus actividades filantrópicas, en Instagram Ricky ha hablado en varias ocasiones de su familia y también ha compartido algunas imágenes junto a Jwan Yosef, aunque es el artista quien ha mostrado más imágenes de su intimidad junto al cantante.



A principios de septiembre, Jwan Yosef celebró su cumpleaños 35 y en su red social publicó varias imágenes del festejo junto a Ricky Martin, a quien ha llamado “el hombre de mis sueños”.

Según pudo verse en las imágenes compartidas, Jwan y Ricky compartieron una velada íntima junto a algunos amigos.