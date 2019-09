Horóscopo para hoy 30 de septiembre del 2019 Lunes, 30 de septiembre de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Evita los malos momentos con las amistades y con la familia. Intenta priorizar tu bienestary el de los que te importan.



Amor: Hoy es el día perfecto para que luches por ese amor si te interesa de verdad. Nadie consigue fácilmente lo que se propone, pero tienes los astros a favor.



Riqueza: Evita los viajes de placer que tienes pensado para este período. Perderás el dinero que puedes llegar a necesitar después.



Bienestar: Es común que por cada puerta que se cierra, haya otra que se abra. Sólo debemos poner los pies sobre la tierra y saber cómo encontrarla.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Gran lucidez y claridad hoy. Tu actitud positiva y tu entusiasmo significan que hay nuevas oportunidades en tu camino.



Amor: Sabes qué hacer para solucionar tus problemas de pareja pero no estás seguro de querer hacerlo. Trata de pensar qué es lo mejor.



Riqueza: En los próximos días tendrás razones estimulantes para colaborar en interesantes proyectos de trabajo con otras personas.



Bienestar: Hoy puedes gozar de un tratamiento real. Arréglate las manos, ve al masajista o realiza algún tratamiento especial que te haga sentir bien.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Jornada muy positiva a nivel laboral. Todo irá sobre rieles y te lograrás apegar a lo planeado. Buen día para compartir en pareja.



Amor: Finalmente hoy lograrás vislumbrar aspectos de tu pareja que nunca lograste entender. No es tarde para reparar el vínculo.



Riqueza: Debes concentrarte en tu trabajo si lo quieres conservar. Tienes que dejar de vivir en un mundo de distracciones.



Bienestar: Deberás hacerte responsable de los favores que pides a los que te rodean. Aprende a devolverlos lo antes posible. Muéstrate agradecido.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Día de muchos cambios familiares y personales. Deberás tener tus ideas claras para defender tu postura frente a una discusión.



Amor: Tienes una excelente actitud y toda tu seducción a flor de piel. Si tenías dudas de tu capacidad para rehacer tu vida, las disiparás.



Riqueza: En vez de actuar, concéntrate en trazar un plan de acción. El paso siguiente consistirá en fijar un plazo para tus objetivos.



Bienestar: Haz lo posible por mantener un bajo perfil en el trabajo, de lo contrario tus colegas se sentirán invadidos y se pondrán a la defensiva.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Puede que las cosas en el hogar no se estén moviendo rápido, pero se mueven. El avance es positivo y estás en buen camino.



Amor: Un inesperado gesto de esa persona inaccesible te alimentará el ego, algo que a los de tu signo suele hacerles mucha falta.



Riqueza: Si estás al mando, lo importante será usar el poder con mesura. Harás grandes progresos en tiempo récord, aunque no concretes.



Bienestar: No te lamentes de tus errores en el área sentimental, ya que una sola palabra es suficiente para mejorar la relación. No esperes más y habla.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Sentimientos del pasado procurarán socavar las bases de tu relación sentimental actual. Día clave en el ambiente laboral.



Amor: Día especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo en el inicio de una pareja. Muestra tus sentimientos.



Riqueza: Todo progreso en proyectos grandes se da en pasos pequeños. No desesperes, mantente al día y pronto verás resultados.



Bienestar: Se muy cuidadoso con las cosas que deseas, podrían llegar a hacerse realidad. Piensa detenidamente las consecuencias de tus acciones.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Es probable que te sientas especialmente comunicativo y conversador, y si tienes nuevas ideas ponlas en práctica ya.



Amor: Necesitas un enfoque pragmático en amor y romance. Mantén un control estricto de tu imaginación y pon los pies en el suelo.



Riqueza: Tus actividades económicas están encaminadas y te permitirán disfrutar de una situación más holgada.



Bienestar: Sé dinámico, toma la iniciativa y recuerda mostrar respeto por rivales y colegas. Si te ajustas a las reglas del juego recto, evitarás daños.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Receptivo, tu imaginación debería resultar bastante eficaz. No pongas en duda tu intuición, debes seguir confiando en ti mismo.



Amor: Deja en manos de tu pareja las decisiones delicadas y pondrás fin a esos problemas de familia que tanto te angustian.



Riqueza: Piensa acerca de lo que haces profesionalmente, si estudias lo que realmente quieres o si trabajas en el lugar adecuado.



Bienestar: No te embarques en problemas que son realmente ajenos a ti. No niegues brindar tu apoyo y consejo, pero trata de no hacerte cargo de todo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Entrarás en una nueva etapa en tu vida, procura dejar detrás los malos recuerdos. Se muy cuidadoso con tus palabras hoy.



Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en una reciente conquista pasajera. Dale la bienvenida al amor a tu vida.



Riqueza: Aprovecha el día de hoy para cotejar el avance en tus proyectos y verificar que sigues de acuerdo a lo planeado.



Bienestar: Las palabras de tus familiares y amigos lograrán sacarte a flote en estos momentos de tensión espiritual y emocional por los que estas pasando.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Gracias a tu convicción, tus proyectos se acabarán imponiendo fácilmente. Es el momento de ir a fondo, estás en un buen periodo.



Amor: Período interesante para arreglar problemas de fondo con la pareja. Si has padecido tristezas, llegó tu momento de recuperación.



Riqueza: Tu habilidad de negociador te ayudará a terminar con éxito largas y complicadas gestiones. Ahora, dedica tu energía a proyectos futuros.



Bienestar: Deberás mostrar más voluntad de lo normal y dominar las situaciones con claridad. Ten calma, no hay mal que dure cine años.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu despreocupación va a jugarte alguna mala pasada. Te vas a encontrar con un problema difícil de resolver.



Amor: Te sentirás contento por el giro que tomarán tus asuntos amorosos. Por sobre todo será un día tranquilo y el hogar será tu base.



Riqueza: Una reunión con conocidos te dará la ocasión para obtener ganancias financieras. Por otro lado, cuídate de realizar gastos excesivos.



Bienestar: Tu fortaleza puede vencer y tu salud. Te conviene mantenerte en buen estado anímico en estos momentos de incipiente tensión.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Vas a sentirte atrapado entre sentimientos conflictivos. Tienes dos impulsos encontrados, pero la razón saldrá triunfante.



Amor: Gran atracción. Te puedes permitir ciertas licencias en el trato con el sexo opuesto. Todo se te está permitido.



Riqueza: Prosperidad. Podrás lanzar proyectos al futuro y cosecharás tu siembra en los siguientes años.



Bienestar: Tu salud ha mejorado y ya te sientes muy bien. Cuídate de los cambios de clima. Consume alimentos energizantes. Descansa y toma sol.