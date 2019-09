Una mujer fue baleada en la espalda por su ex pareja Lunes, 30 de septiembre de 2019 La mujer resultó con heridas leves tras ser rozada por un disparo de arma de fuego efectuado por su ex pareja, un hombre que ya tenía una perimetral por violencia de género. El hecho se dio en el barrio Río Paraná y la mujer debió ser rápidamente trasladada al Hospital Escuela. Luego de permanecer bajo observación médica, fue dada de alta-





El hecho ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda del barrio Río Paraná. Según se informó, la mujer identificada con el nombre Lourdes, fue atacada por su ex pareja, un hombre que tenía una perimetral.



El agresor efectuó un disparo de arma de fuego en la espalda y se dio a la fuga. La víctima fue rápidamente trasladada y asistida al Hospital Escuela. El Director del centro de salud, Dr. Salvador González Nadal detalló que la paciente ya fue dada de alta ya que el proyectil rozó su humanidad.



El intento de femicidio ocurrió en una vivienda ubicada por calle Mocoretá (sin número), en el barrio Río Paraná de la Capital.-