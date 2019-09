Ponzio y Quintero no están en la lista de concentrados para el Superclásico Lunes, 30 de septiembre de 2019 Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de jugadores que estarán presentes en el duelo ante Boca y se confirmó que no contará con dos de las figuras más importantes del equipo.



A pocos días del esperado Superclásico, se confirmó que River no podrá contar con dos grandes figuras. Los volantes Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero no fueron incluidos en la lista de convocados por Marcelo Gallardo para el partido del martes en el Monumental frente Boca, por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.



De los dos, la ausencia más llamativa es la del colombiano, de quien se especulaba que podía estar a disposición. Sin embargo, tras la victoria ante Gimnasia, el técnico del Millonario lo descartó inmediatamente y afirmó que aún necesita más entrenamientos para ponerse al ritmo de sus compañeros.



"Lo pensamos para el segundo partido, la revancha", había adelantado anoche Gallardo a los periodistas presentes en zona mixta.



Por otro lado, el capitán del equipo todavía no puede recuperarse de la lesión que arrastra desde hace unos meses y con el juicio en España de por medio, no logra estar a la par.



Pese a las ausencias de peso, las buenas noticias para River es que Lucas Pratto y Nicolás De La Cruz aparecen en la lista de concentrados y de esta forma, el Millonario recupera a dos soldados importantes de cara al compromiso más trascendental del semestre.