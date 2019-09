Vara denunció que el kirchnerismo pide “peaje” a las inversiones privadas Domingo, 29 de septiembre de 2019 El ministro de Producción y candidato a diputado nacional, Jorge Vara alertó sobre la necesidad de seguridad jurídica para el desarrollo de la foresto industria en Corrientes y sostuvo que ello no es posible con “un gobierno corrupto que pide peaje”. Fue este viernes en Santo Tomé, donde prometió “defender el presupuesto mínimo de industrias celulósicas” y “pelear para que no discriminen a nuestra provincia”, denunciando que “Botnia se hizo en Uruguay, porque en Argentina pidieron peaje”.





Las declaraciones del funcionario provincial y aspirante al Congreso de Encuentro por Corrientes (ECO) más Juntos por el Cambio se dieron en el marco de una presentación de candidatos con un acto encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, realizado en el Centro de Suboficiales Retirados de Prefectura, en la ciudad de Santo Tomé.



Vara se refirió allí a los planes e inversiones, tanto públicas como privadas, en marcha para desarrollar la foresto industria en la provincia de Corrientes y advirtió que “eso va a pasar si no nos equivocamos el 27 de octubre”. En este contexto, recordó que “en Virasoro se está por inaugurar una planta de biomasa de 70 millones de dólares y ya está en construcción la segunda planta por otros 60 millones, en Santa Rosa ya va a estar terminada a fin de año una planta de 40 millones de dólares que va a generar 18 megas para vender al sistema interconectado del país”.







Y remarcó que “el proyecto de Santo Tomé, viene marchando, con lo que significa la transformación de este tipo de industrias en la provincia y sobre todo para esta región”. No obstante, advirtió que “para hacer inversiones de este tipo se necesita seguridad jurídica, fortaleza institucional que la da un gobierno serio y no un gobierno corrupto que pide peaje”. En este sentido, sostuvo que “Botnia se hizo en Uruguay, porque en Argentina pidieron peaje”.







Luego, garantizó que “con Ingrid (Jetter) y Pepe (Férnández Affur) vamos a defender el presupuesto mínimo de industrias celulósicas, para que en todo el territorio nacional se den las mismas reglas de juego, para que no vengan y nos digan: ‘acá se puede, acá no’, vamos a pelear para que no apliquen discriminación a nuestra provincia, porque eso es coercionar”.







En este sentido, valoró la distribución de recursos instaurada por Mauricio Macri, llevando la masa coparticipable del 27 al 45 por ciento, “porque eso es libertad para que las provincias puedan desarrollar sus propias políticas de Estado, le guste o no a quienes estén en el Gobierno nacional”.







Candidatos locales







Santo Tomé es uno de los 16 municipios que este 27 de octubre en la provincia de Corrientes, además de diputados nacionales y presidente de la Nación, elegirán concejales municipales. Allí la lista de ECO + Juntos por el Cambio está integrada en esta categoría por Santiago Saucedo, Mónica Mabel Escobar y Ángel Eduardo Hidalgo.







Las otras comunas que también eligen concejales en esta fecha, porque decidieron no hacerlo el pasado 2 de junio, son San Isidro, Cruz de los Milagros, Tabay, Pedro R Fernández, Saladas, Santa Lucia, Pago de los Deseos, San Luis del Palmar, Chavarría, Garaví, San Roque, Mercedes, Esquina, Paso de los Libres y Herlitzka.