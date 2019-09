River le ganó 2 a 0 al Gimnasia de Maradona

Domingo, 29 de septiembre de 2019

El equipo de Gallardo, que cuidó figuras para el Superclásico del martes, aprovechó las pocas chances que tuvo: Carrascal y Scocco, los goles. El Lobo falló en las dos áreas y chocó con un Bologna perfecto.





Gimnasia merece más, hace figura a un arquero que llevaba dos años sin atajar. Queda cara a cara con el gol y le erra al arco. Y en su propia área le sirve el gol que liquida el partido a Ignacio Scocco, nada menos.



Por eso Diego sufre. Se agarra la cabeza, se aprieta la gorra y se lamenta. La cosecha enrostra 0 de 9. No hay merecimientos que valgan para engrosar la tabla de los promedios.





Enfrente, River se llevó el premio grande. A Marcelo Gallardo le salió todo bien: cuidó a sus figuras para el Superclásico de ida de las semifinales de la Copa Libertadores del próximo martes en el Monumental y así y todo se llevó del Bosque tres puntos y buenas señales. Entre ellas, volvió a marcar uno de sus delanteros. Y fue Scocco, quien puede reaparecer como una pieza importante en la serie ante Boca.



No llegó muchas veces que en las dos que terminó festejando un gol. En el primer tiempo, Jorge Carrascal definió seco e hizo fácil todo lo que no pudieron los de Gimnasia frente a Bologna. Julián Álvarez salió del ruido, Scocco pivoteó con clase y el colombiano metió el 1-0.





En el complemento ni siquiera hizo falta gestar una gran jugada. Se encargó Guanini que se hizo un nudo en la puerta del área cuando intentó rechazar la pelota. Scocco ligó el regalo y sentenció a Arias.