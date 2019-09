Barcelona superó 2-0 al Getafe y se acercó a la punta de la liga española

Domingo, 29 de septiembre de 2019

A pesar que el capitán del equipo culé ni siquiera concentró, los dirigidos por Ernesto Valverde triunfaron en su visita a Madrid con goles de Luis Suárez y Junior Firpo





El Barcelona, sin la presencia de Lionel Messi, le gana 1-0 al Getafe por la fecha 7 de La Liga. El encuentro, dirigido por Jesús Gil Manzano, se transmite por ESPN 2.



El martes pasado, el Camp Nou se había preparado para una fiesta. Por primera vez en lo que va de temporada, su capitán iba a salir a la cancha desde el arranque. Pero el final de la historia no fue el esperado para Lionel Messi y los fanáticos del Barcelona. Más allá que el equipo de Ernesto Valverde se quedó con un triunfo ante el Villarreal (2-1), el astro del fútbol mundial tuvo que salir en el entretiempo por una lesión que nada tuvo que ver con la que lo alejó del elenco estable del equipo en los primeros partidos del semestre.



Además de la baja de Leo, Valverde tampoco pudo contar en esta jornada con la joven estrella del club: Ansu Fati no viajó a Madrid porque padece unas molestias en el tendón de su rodilla derecha. El entrenador del conjunto blaugrana había elegido a Dembelé para suplir en el once titular a Messi, pero el delantero francés tuvo molestias musculares y el que acompañó a Griezmann y Luis Suárez en el ataque de la visita es el juvenil Charles Pérez.





En lo que fue un primer tiempo disputado, en el que ambos equipos se repartieron la posesión del balón, los dos actores destacados fueron Ter Stegen y el punta uruguayo. A los 20 minutos, el arquero alemán le tapó una jugada clave a Ángel, delantero de Getafe. Sólo dos minutos después, Suárez tuvo en su botín derecho la apertura del marcador: después de una asistencia de Griezmann, el número 9 disparó desde afuera del área, pero la pelota se fue al lado del palo derecho.



Y cuando parecía que la primera mitad iba a terminar sin goles, una jugada particular fue la que abrió el resultado. El 1 del Barcelona salió de su arco para cortar una avance del equipo local y le metió un pelotazo de 70 metros que dejó a Suárez mano a mano con Soria, el portero local. ¿Cómo definió Lucho? La tocó por encima del cuerpo del arquero para poner en ventaja al equipo culé.



En el arranque de la segunda etapa, el Barcelona amplió la diferencia y se puso 2-0. Y lo hizo gracias a Junior Firpo, el lateral izquierdo nacido en República Dominicana, que llegó para sumar al plantel a esta temporada proveniente del Betis. Después de un tiro del juvenil Pérez en el que el arquero local dio rebote, apareció el defensor para convertir su primer gol con la camiseta blaugrana.





Después del segundo tanto, el equipo de Valverde controló el juego y no sufrió sobresaltos. Cuando restaban 10 minutos para el final, Lenglet vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. Buen triunfo del Barcelona, que logró su cuarto triunfo en La Liga y se ubica en la segunda colocación con 13 puntos, a una unidad del Real Madrid, que hoy jugará ante el Atlético Madrid el clásico de la fecha.